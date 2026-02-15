Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fantasias e romance marcam carnaval no Mercado dos Pinhões

Fantasias, romance e tranquilidade marcam domingo de Carnaval no Mercado dos Pinhões

Foliões destacam segurança, clima familiar e criatividade nas fantasias durante a programação festiva deste domingo, 15
Atualizado às Autor Bianca Mota
Autor
Bianca Mota Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Preparados para mais um dia de carnaval, os foliões se reuniram no Mercado dos Pinhões neste domingo, 15, para aproveitar as principais atrações divulgadas para o dia.

Os horários estão claros: às 16h, quem abriu os festejos foi o DJ Flash Vinil; logo após, às 17h, Samba de Pai para Filha subiu ao palco; às 18h30, Vitória Fernandes deu continuidade às canções; e, para encerrar o dia, às 20h, apresentou-se Anderson Monteiro.

O que não é possível prever ao ler a agenda de shows são as emoções que cada música pode causar.

Samba de Pai para Filha começou a tocar com aqueles 15 minutos de atraso, rotineiros em qualquer show.

Os hits nacionais antigos fazem parte do repertório da banda, que anima o público presente no Mercado. O pai, Marcelo 21 (nome artístico), anuncia sua filha, Julinha 21, que, ao subir ao seu lado, explica aos que assistem — mesmo que silenciosamente — o nome da banda e a música passada de geração em geração.

Dentre as primeiras músicas, tocam “Lambada”, da banda Kaoma, lançada em 1989. A plateia aproveitou o momento para puxar o seu par mais para perto e dançar, naquele agarradinho de carnaval.

Vitória Fernandes, por sua vez, toca as melhores do DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio, mas não se detém a elas. “Faraó”, sucesso de 1987, é repetida por ela, animando os foliões.

Amor além do carnaval

Aos que gostam do clima amoroso no festejo, as fantasias deixaram claro que, para os que não estão acompanhados, o compromisso existe. Giselle Gurgel e seu marido, Rogério Almeida, aproveitaram o momento para usar uma fantasia combinando.

Além de demonstrar a união de 27 anos, os dois decidiram usar o momento como forma de manifestação.

Vestida com um boné bege de aba larga, uma capa vermelha que cobre os ombros, meia arrastão e um tênis vermelho vibrante, Giselle usa uma placa pendurada no pescoço. Nela está escrito: “Aia só na fantasia…”. Rogério, por sua vez, carrega pendurada a sua própria placa, que completa a da esposa: “…Porque é ela que comanda”.

Ao O POVO, Giselle explicou como surgiu a ideia da fantasia: “Está muito em alta a questão da mulher, do feminicídio. Essa fantasia é baseada em ‘O Conto da Aia’, que é uma série”. Ali, mesmo com o volume alto do som, Giselle explica que a série — um drama de 2017, com seis temporadas — trata da libertação das mulheres.

O enredo conta a história de uma Aia que, revoltada, não aceita a subserviência. Assim, Giselle propôs a fantasia de um dos dias de carnaval — segundo Rogério, eles irão todos os dias com novas fantasias —, ideia que surgiu de forma bem natural entre o casal, que confecciona os trajes.

Escolheram o Mercado dos Pinhões, dentre tantos polos, pela tranquilidade. “A gente gosta daqui porque é bem tranquilo, é bem servido de alimentação, é próximo da minha residência”, afirmou Giselle. Para Rogério, toda a alegria do folião para este momento se resume a “música boa e zero confusão”.

A noiva do carnaval já está casada

Naíde Wilma, por sua vez, decidiu expressar sua união de uma forma pouco comum para o festejo. Trajada com um vestido branco, segurando um buquê de flores e usando véu e grinalda presos aos cabelos loiros, ela decidiu que a melhor fantasia seria a de noiva, mesmo tendo medo de que “fosse coisa de São João”.

“A ideia surgiu do nada! Eu vi uma foto em uma revista de Portugal. Geralmente eles acham que é coisa de São João, mas eu achei bem carnavalesca, ao mesmo tempo em que eu já sou casada”.

A ideia foi aprimorada pela mineira, que veio pela segunda vez à Fortaleza acompanhada do marido.

“Todas as que eu vi só tinham o véu, não tinham o vestido nem o buquê; eu quis acrescentar e fazer uma caracterização bem feita”, acrescentou: “É só uma caracterização, eu já sou casada!”. Naíde passou o sábado de carnaval na Praia de Iracema, mas ouviu dizer que o Mercado dos Pinhões era tranquilo e resolveu testar.

“Já estou familiarizada, até agora estou achando maravilhoso, estou apaixonada." Para ela, a alegria do folião tem outro significado: “Vem de dentro para fora. Independentemente da fantasia, você já vem feliz”.

Conforto unido à folia

A animação do Carnaval de Naíde contaminou até os foliões que preferem aproveitar a festa de forma mais confortável. Jeane Barros mora no Icaraí, é animadora de festas infantis e decidiu que, se fosse para ficar até o final, levaria sua cadeira de praia cor-de-rosa.

“Eu tenho mais de 40, né? A coluna não aguenta muito, aí eu vim para ficar sentada."

Mesmo com a preocupação com as dores, Jeane disse que participará de todos os dias do ciclo carnavalesco.

“Você se sente seguro aqui, é bem tranquilo, calmo”, afirmou sobre a organização do evento. Para ela, a alegria do folião é “curtir na sua, sem mexer com ninguém” e que a Prefeitura de Fortaleza deu a chance de curtir um carnaval “sem grandes custos”, já que os eventos são gratuitos.

A santinha foi curtir o Carnaval

Sarah Braga resolveu ir ao festejo fantasiada de anjo, já que os amigos dizem que ela é “santinha”. Acompanhada de sua amiga Miriellen, esse é o primeiro dia em que aproveita a festa.

Apesar de não ter atrações específicas que a encantem, já que “tudo que aparece ela está curtindo”, Sarah escolheu o Mercado dos Pinhões pela tradição, já que o polo é conhecido pela qualidade das comemorações.

Além disso, ressaltou a organização e o policiamento do evento. “A gente se sente seguro, para mim está tudo ótimo!”

Para Sarah, a alegria do folião “é onde a gente coloca para fora toda a tristeza, esquece os problemas e vai viver”.

Marilene gostou do movimento

Marilene Catunda trabalha há 15 anos no Carnaval, acompanhada do filho João Vitor e do marido João Neto. Para ela, o movimento de hoje, 15, está “maravilhoso”, mas ontem, 14, estava “mais maravilhoso ainda”. Dentre as bebidas que mais vende estão as caipirinhas e drinks de siriguela, abacaxi e limão.

Os preparativos para as vendas começaram às 11h da manhã, mas ela chegou ao Mercado às 15h, rotina que vem repetindo nos dias do Carnaval. Participou do sorteio da Prefeitura que a possibilitou, mais uma vez, trabalhar no Mercado dos Pinhões.

Não teve tempo de dizer o que, para ela, é a alegria dos foliões. Teve de correr para “atender seus clientes”, pois não podia “perder venda”. Para ela, talvez, a alegria do folião fosse essa: conseguir um pouco mais de dinheiro para a família.

 Com informações da repórter Estela Félix

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar