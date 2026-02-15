Fantasias e romance marcam carnaval no Mercado dos Pinhões

Foliões aproveitam carnaval no Mercado dos Pinhões / Crédito: Estela Felix/O POVO

Preparados para mais um dia de carnaval, os foliões se reuniram no Mercado dos Pinhões neste domingo, 15, para aproveitar as principais atrações divulgadas para o dia. Os horários estão claros: às 16h, quem abriu os festejos foi o DJ Flash Vinil; logo após, às 17h, Samba de Pai para Filha subiu ao palco; às 18h30, Vitória Fernandes deu continuidade às canções; e, para encerrar o dia, às 20h, apresentou-se Anderson Monteiro.

O que não é possível prever ao ler a agenda de shows são as emoções que cada música pode causar.

Samba de Pai para Filha começou a tocar com aqueles 15 minutos de atraso, rotineiros em qualquer show. Os hits nacionais antigos fazem parte do repertório da banda, que anima o público presente no Mercado. O pai, Marcelo 21 (nome artístico), anuncia sua filha, Julinha 21, que, ao subir ao seu lado, explica aos que assistem — mesmo que silenciosamente — o nome da banda e a música passada de geração em geração. Dentre as primeiras músicas, tocam “Lambada”, da banda Kaoma, lançada em 1989. A plateia aproveitou o momento para puxar o seu par mais para perto e dançar, naquele agarradinho de carnaval.

Vitória Fernandes, por sua vez, toca as melhores do DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio, mas não se detém a elas. “Faraó”, sucesso de 1987, é repetida por ela, animando os foliões. Amor além do carnaval Aos que gostam do clima amoroso no festejo, as fantasias deixaram claro que, para os que não estão acompanhados, o compromisso existe. Giselle Gurgel e seu marido, Rogério Almeida, aproveitaram o momento para usar uma fantasia combinando. Além de demonstrar a união de 27 anos, os dois decidiram usar o momento como forma de manifestação.

Vestida com um boné bege de aba larga, uma capa vermelha que cobre os ombros, meia arrastão e um tênis vermelho vibrante, Giselle usa uma placa pendurada no pescoço. Nela está escrito: “Aia só na fantasia…”. Rogério, por sua vez, carrega pendurada a sua própria placa, que completa a da esposa: “…Porque é ela que comanda”. Casal se fantasia de "O conto da Aia" Crédito: Estela Felix/OPOVO Ao O POVO, Giselle explicou como surgiu a ideia da fantasia: “Está muito em alta a questão da mulher, do feminicídio. Essa fantasia é baseada em ‘O Conto da Aia’, que é uma série”. Ali, mesmo com o volume alto do som, Giselle explica que a série — um drama de 2017, com seis temporadas — trata da libertação das mulheres.

O enredo conta a história de uma Aia que, revoltada, não aceita a subserviência. Assim, Giselle propôs a fantasia de um dos dias de carnaval — segundo Rogério, eles irão todos os dias com novas fantasias —, ideia que surgiu de forma bem natural entre o casal, que confecciona os trajes. Escolheram o Mercado dos Pinhões, dentre tantos polos, pela tranquilidade. “A gente gosta daqui porque é bem tranquilo, é bem servido de alimentação, é próximo da minha residência”, afirmou Giselle. Para Rogério, toda a alegria do folião para este momento se resume a “música boa e zero confusão”. A noiva do carnaval já está casada Naíde Wilma, por sua vez, decidiu expressar sua união de uma forma pouco comum para o festejo. Trajada com um vestido branco, segurando um buquê de flores e usando véu e grinalda presos aos cabelos loiros, ela decidiu que a melhor fantasia seria a de noiva, mesmo tendo medo de que “fosse coisa de São João”.