Wagner Moura estampa máscara de Carnaval em jornal do Ceará

O POVO tem máscara de Wagner Moura na edição de domingo de CarnavalEm clima de Oscar, O POVO tem máscara de Wagner Moura na edição de domingo de Carnaval
O POVO publica uma primeira página especial na edição deste domingo de Carnaval, 15. O ator baiano Wagner Moura estampa a capa do jornal em uma máscara ideal para quem deseja celebrar a festa que mais movimenta o Brasil mirando no Oscar.
A máscara é uma criação do Núcleo de Design, que tem como editor o designer e jornalista Gil Dicelli, para matéria do caderno Vida&Arte que aborda uma pergunta latente: "Por que o Brasil ama Wagner Moura?".
É possível adquirir o jornal impresso por meio de bancas, gazeteiros e supemercados. Os assinantes recebem as edições diárias em casa.
Os leitores cadastrados no O POVO+ têm acesso à versão digital. Clique aqui e saiba como ser um assinante do O POVO.
Em 2025, Fernanda Torres liderava a campanha do longa "Ainda Estou Aqui" ao lado do diretor brasileiro Walter Salles. À época, o longa que concorria em três categorias do Oscar saiu com a estatueta de Melhor Filme Internacional. Fernanda estampou a capa do O POVO, também como uma máscara, na edição de 2 de março de 2025.
"O Agente Secreto” e o Oscar
Superando o feito de “Ainda Estou Aqui” no Oscar, “O Agente Secreto” foi oficialmente indicado em quatro categorias da premiação: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, Melhor Direção de Elenco e Melhor Filme. O feito posiciona o Brasil em lugar de destaque na competição e no cenário cinematográfico internacional.
O anúncio dos indicados foi feito na manhã da quinta-feira, 22 de janeiro, por meio de uma transmissão online. Confira os concorrentes de todas as categorias aqui.
A etapa antecede a cerimônia de entrega das estatuetas, marcada para o dia 15 de março no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. No momento, Kleber Mendonça Filho, diretor pernambucano responsável pelo longa, e Wagner Moura estão em plena campanha na corrida pelo Oscar. Wagner, especialmente, tem aparecido em múltiplas entrevistas para jornais, revistas, programas de televisão e podcasts americanos.
Oscar 2026: conheça os rivais de Wagner Moura na categoria de Melhor Ator
Uma das principais categorias do Oscar, a indicação de Wagner Moura em Melhor Ator representa um feito inédito, considerando que nenhum outro ator brasileiro havia sido indicado em todas as 97 edições anteriores do prêmio. Realizada de forma contínua desde 1929, a categoria é uma das mais importantes ao lado de Melhor Atriz e Melhor Filme.
No início, os atores podiam ser indicados por trabalhos realizados durante o período qualificativo, chegando a possuir três filmes como concorrentes.
Entretanto, por ser considerado um sistema confuso e difícil, a partir da cerimônia de 1937, a categoria ganhou o molde que utiliza até hoje, com cinco indicados anualmente e a indicação limitada a uma interpretação específica em um único filme.
Dentre os vencedores, Daniel Day-Lewis é o recordista com três prêmios. Adrien Brody foi o ator mais jovem a ser laureado, com apenas 29 anos quando protagonizou “O Pianista” em 2002. Já Anthony Hopkins foi o ator mais velho a receber o prêmio, aos 83 anos, por “Meu Pai”, em 2021. Spencer Tracy e Laurence Olivier são os atores recordistas em indicações, com nove cada.
Na edição de 2026, Wagner Moura disputa a categoria com:
- Timothée Chalamet em Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após a Outra
- Michal B. Jordan em Pecadores
- Ethan Hawke em Blue Moon
Trama brasileira: "O Agente Secreto"
“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Brasil de 1977, em pleno regime militar. Ao longo da narrativa, o filme expõe os mecanismos de controle e violência do regime militar, ao mesmo tempo em que destaca as redes de resistência e solidariedade que se formam entre personagens comuns diante da repressão política.
Ao misturar drama pessoal e tensão política, o filme retrata as engrenagens da ditadura e as redes de solidariedade que surgem em meio à perseguição, com destaque para a força do elenco e a atmosfera de suspense construída ao longo do enredo.
(Colaboraram Arthur Albano e Bruno Vasconcelos/Especiais para O POVO)
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente