'O Agente Secreto' será lançado na Netflix, afirma co-CEO da marca

"O Agente Secreto" concorre ao Oscar 2026 em quatro categorias / Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

"O Agente Secreto", longa de Kleber Mendonça Filho com atuação de Wagner Moura, vai ser adicionado ao catálogo da Netflix, afirmou Greg Peters, co-CEO da empresa. O anúncio foi realizado durante inauguração do novo escritório da Netflix em São Paulo, na terça-feira, 27. LEIA TAMBÉM | 'O Agente Secreto' no Oscar 2026: entenda categorias em que foi indicado



No evento, Greg chegou a comentar que a empresa fez a parceria com os produtores para ajudar a financiar o filme, e futuramente, licenciar a produção para exibir ao público brasileiro na plataforma.

“É por isso que estamos felizes com a parceria com os produtores de 'O Agente Secreto', pois isso nos permitiu ajudar a financiar o filme e licenciá-lo para que a audiência da Netflix no Brasil possa assisti-lo futuramente”, afirmou. A fala foi realizada em momento de encontro com produtoras independentes brasileiras, no qual a empresa citou o apoio às produções nacionais: “Nós apoiamos os filmes brasileiros". A plataforma ainda não divulgou uma data oficial para a estreia do longa no streaming.

O Agente Secreto tem quatro indicações ao Oscar 2026 O filme teve quatro indicações ao Oscar 2026, integrando a lista nas categorias de: "Melhor Filme Internacional", "Melhor Filme", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator", com o desempenho de Wagner Moura. Wagner é o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao prêmio. As estatuetas serão entregues no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos. RELACIONADO | Brasil faz história com cinco indicações no Oscar 2026