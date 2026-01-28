Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' será lançado na Netflix, afirma co-CEO da marca

Segundo fala do representante, a empresa teria feito um acordo para financiar e licenciar o filme no Brasil
"O Agente Secreto", longa de Kleber Mendonça Filho com atuação de Wagner Moura, vai ser adicionado ao catálogo da Netflix, afirmou Greg Peters, co-CEO da empresa. O anúncio foi realizado durante inauguração do novo escritório da Netflix em São Paulo, na terça-feira, 27.

No evento, Greg chegou a comentar que a empresa fez a parceria com os produtores para ajudar a financiar o filme, e futuramente, licenciar a produção para exibir ao público brasileiro na plataforma.

“É por isso que estamos felizes com a parceria com os produtores de 'O Agente Secreto', pois isso nos permitiu ajudar a financiar o filme e licenciá-lo para que a audiência da Netflix no Brasil possa assisti-lo futuramente”, afirmou.

A fala foi realizada em momento de encontro com produtoras independentes brasileiras, no qual a empresa citou o apoio às produções nacionais: “Nós apoiamos os filmes brasileiros".

A plataforma ainda não divulgou uma data oficial para a estreia do longa no streaming.

O Agente Secreto tem quatro indicações ao Oscar 2026

O filme teve quatro indicações ao Oscar 2026, integrando a lista nas categorias de: "Melhor Filme Internacional", "Melhor Filme", "Melhor Direção de Elenco" e "Melhor Ator", com o desempenho de Wagner Moura.

Wagner é o primeiro ator brasileiro a ser indicado ao prêmio. As estatuetas serão entregues no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A produção vem recebendo bastante atenção do público e das premiações. Em 11 de janeiro, o longa recebeu reconhecimento com o Globo de Ouro de "Melhor Filme em Língua Não-inglesa" e "Melhor Ator em Filme de Drama".

Na premiação britânica de cinema, o Bafta, o longa recebeu duas indicações: "Melhor Filme em Língua Não-inglesa" e "Roteiro Original". O Bafta está marcado para entregar os prêmios em 22 de fevereiro.

Nesta quarta-feira, 28, o filme também foi indicado ao "Cèsar", premiação do cinema francês, como "Melhor Filme Estrangeiro". A premiação será comemorada em 26 de fevereiro.

Filme segue em exibição nas telonas

O longa segue em cartaz nas salas de cinema de todo o Brasil. Em Fortaleza, o filme está disponível nos cinemas: Centerplex Messejana e Via Sul, Cinema Benfica, Cinépolis Jóquei Fortaleza, RioMar e RioMar Kennedy, Kinoplex North Shopping, UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, UCI Parangaba.

