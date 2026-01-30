Carnaval de São Paulo 2026: programação dos blocos de rua

Com centenas de blocos, diferentes estilos musicais e programação gratuita até o pós-Carnaval, São Paulo segue com agenda cheia; confira

A cidade de São Paulo terá um dos maiores carnavais de rua do Brasil em 2026, com mais de 600 blocos cadastrados e cortejos espalhados por diversas regiões, do pré-carnaval ao pós-carnaval.

A programação oficial dos blocos está disponível no portal CarnavalSP da Prefeitura, com possibilidade de busca por data, horário e bairro para facilitar o roteiro dos foliões; confira a seguir.