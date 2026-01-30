Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de São Paulo 2026: programação dos blocos de rua

Com centenas de blocos, diferentes estilos musicais e programação gratuita até o pós-Carnaval, São Paulo segue com agenda cheia; confira
Tipo Notícia

A cidade de São Paulo terá um dos maiores carnavais de rua do Brasil em 2026, com mais de 600 blocos cadastrados e cortejos espalhados por diversas regiões, do pré-carnaval ao pós-carnaval.

A programação oficial dos blocos está disponível no portal CarnavalSP da Prefeitura, com possibilidade de busca por data, horário e bairro para facilitar o roteiro dos foliões; confira a seguir.

 

Pré-Carnaval 2026 em São Paulo

Dia 6 de fevereiro

  • O Pinto do Visconde, no Brás, das 17h às 18h.
  • Banda Bantatã Folia, no Butantã, das 20h às 22h.

Dia 7 de fevereiro

  • Cordão do Congo, no Jardim Maristela, das 15h às 18h.
  • Grêmio Recreativo e Cultural do Imirim Brás Pereira Banda Show, no Imirim, das 14h às 18h.
  • Mi Interna Que tô Loko, no Jardim Maracanã, das 14h às 18h.
  • Bloco Calçada do Samba do Jd. Almanara, na Freguesia do Ó/Brasilândia, das 15h às 18h.
  • Bloco Carnavalesco Lule, em Vila Palmeiras, das 14h às 18h.
  • Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente, em Vila Palmeiras, das 14h às 18h.
  • Afose Vozes do Orum, em Vila Diva, das 11h às 13h.
  • Bloco Pracinha, em Santa Terezinha, das 15h às 18h.
  • A Bruxa tá Solta, em Vila Isolina Mazzei, das 15h às 18h.
  • Bloco Caldeirão Sem Fundo, no Parque Edu Chaves, das 14h às 18h.
  • Perdendo a Linha, no Jardim Scyntila, das 15h às 18h.
  • G.R.C.S Bloco Garoterror, no Parque Cisper, das 14h às 18h.

Carnaval 2026 em São Paulo

Dia 14 de fevereiro

  • Bloco do TikTok + Agrada Gregos, ao redor do Parque Ibirapuera, com Gloria Groove, Traemme e Gretchen (horário a partir da tarde).
  • Carnaval Pipoca (Ibirapuera), com Bicho Maluco Beleza, Monobloco, Navio Pirata (BaianaSystem) e
  • Quintal dos Prettos (horário ao longo do dia).

Dia 15 de fevereiro

  • Bloco Carnavalesco Zé da Eskina, no Jardim Santo Elias, das 15h às 18h.
  • Bloco Vai Que Cola, na Sé, das 11h às 15h.
  • Bloco da Pocah, em Vila Mariana, das 15h às 18h.
  • Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló), em Vila Mariana, das 12h às 16h (programação alternativa destacada em outras listas oficiais).
  • Zabumbeabá, no Butantã, das 14h às 18h.
  • Carna Mooca Bééééllo, na Mooca, das 14h às 18h.

Dia 16 de fevereiro

  • Bloco Percussivo AYO, em Vila Miriam, das 14h às 18h.
  • BumbáBloco, em Santana/Tucuruvi, das 15h às 18h.
  • Bloco do Salve, em Guapira, das 14h às 17h.
  • Bloco Afro Percussivo Filhas da Mãe África, na Cidade Nitro Operária, das 14h às 18h.
  • Bloco do Maçã, na Vila Guilherme, das 14h às 18h.
  • Bloco GoFun Experience, no Itaim Bibi, das 12h às 16h.
  • Bloco Filhos de Gil, na Vila Nova Conceição, das 14h às 18h.

Dia 17 de fevereiro

Programação prevista de blocos e eventos de rua continua com desfiles menores e festas de bairro, listados na plataforma oficial do Carnaval.

 

Pós-Carnaval

Dia 21 de fevereiro

  • Bloco Eu Sou do Axé, no Jardim Santa Lucrécia, das 15h às 18h.
  • Bloco Carnavalesco Segunda Sem Lei, no Imirim, das 13h às 17h.
  • Bloco Viva a Paz, na Vila Matilde, das 14h às 18h.
  • Bloco Tabuleiro, em Pinheiros, das 13h às 16h.
  • Bloco Meu Santo é Pop, na República, das 14h às 17h.
  • Vários outros blocos com festas de rua e cortejos familiares espalhados pela cidade.

Dia 22 de fevereiro

  • Bloco Jah é, no Parque São Luís, das 15h às 18h.
  • Bloco Carnavalesco Boêmios da Madame, na Vila Aurora (Zona Norte), das 15h às 18h.
  • Bloco Tradição da Parada Inglesa, no Jardim São Paulo, das 15h às 18h.
  • Bloco Carnaval Seu Bebelier, na Vila Mascote, das 16h às 18h.
  • Bloco Quebra Aê, na Vila Mariana, das 14h às 18h.
  • Bloco Pipoca da Rainha, na Consolação, das 14h às 18h.
  • Bloco dos Bonecões, no Centro Histórico de São Paulo, das 12h às 16h.

Dicas para foliões

A programação oficial completa com trajetos, horários detalhados e pontos de encontro está disponível no portal CarnavalSP. O público pode filtrar as festas por bairro e horário para montar seu roteiro personalizado.

 

