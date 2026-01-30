Carnaval de São Paulo 2026: programação dos blocos de rua

Carnaval de São Paulo 2026: veja programação dos blocos de ruaCom centenas de blocos, diferentes estilos musicais e programação gratuita até o pós-Carnaval, São Paulo segue com agenda cheia; confira
A cidade de São Paulo terá um dos maiores carnavais de rua do Brasil em 2026, com mais de 600 blocos cadastrados e cortejos espalhados por diversas regiões, do pré-carnaval ao pós-carnaval.
A programação oficial dos blocos está disponível no portal CarnavalSP da Prefeitura, com possibilidade de busca por data, horário e bairro para facilitar o roteiro dos foliões; confira a seguir.
Pré-Carnaval 2026 em São Paulo
Dia 6 de fevereiro
- O Pinto do Visconde, no Brás, das 17h às 18h.
- Banda Bantatã Folia, no Butantã, das 20h às 22h.
Dia 7 de fevereiro
- Cordão do Congo, no Jardim Maristela, das 15h às 18h.
- Grêmio Recreativo e Cultural do Imirim Brás Pereira Banda Show, no Imirim, das 14h às 18h.
- Mi Interna Que tô Loko, no Jardim Maracanã, das 14h às 18h.
- Bloco Calçada do Samba do Jd. Almanara, na Freguesia do Ó/Brasilândia, das 15h às 18h.
- Bloco Carnavalesco Lule, em Vila Palmeiras, das 14h às 18h.
- Associação Bloco Carnavalesco Água Ardente, em Vila Palmeiras, das 14h às 18h.
- Afose Vozes do Orum, em Vila Diva, das 11h às 13h.
- Bloco Pracinha, em Santa Terezinha, das 15h às 18h.
- A Bruxa tá Solta, em Vila Isolina Mazzei, das 15h às 18h.
- Bloco Caldeirão Sem Fundo, no Parque Edu Chaves, das 14h às 18h.
- Perdendo a Linha, no Jardim Scyntila, das 15h às 18h.
- G.R.C.S Bloco Garoterror, no Parque Cisper, das 14h às 18h.
Carnaval 2026 em São Paulo
Dia 14 de fevereiro
- Bloco do TikTok + Agrada Gregos, ao redor do Parque Ibirapuera, com Gloria Groove, Traemme e Gretchen (horário a partir da tarde).
- Carnaval Pipoca (Ibirapuera), com Bicho Maluco Beleza, Monobloco, Navio Pirata (BaianaSystem) e
- Quintal dos Prettos (horário ao longo do dia).
Dia 15 de fevereiro
- Bloco Carnavalesco Zé da Eskina, no Jardim Santo Elias, das 15h às 18h.
- Bloco Vai Que Cola, na Sé, das 11h às 15h.
- Bloco da Pocah, em Vila Mariana, das 15h às 18h.
- Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló), em Vila Mariana, das 12h às 16h (programação alternativa destacada em outras listas oficiais).
- Zabumbeabá, no Butantã, das 14h às 18h.
- Carna Mooca Bééééllo, na Mooca, das 14h às 18h.
Dia 16 de fevereiro
- Bloco Percussivo AYO, em Vila Miriam, das 14h às 18h.
- BumbáBloco, em Santana/Tucuruvi, das 15h às 18h.
- Bloco do Salve, em Guapira, das 14h às 17h.
- Bloco Afro Percussivo Filhas da Mãe África, na Cidade Nitro Operária, das 14h às 18h.
- Bloco do Maçã, na Vila Guilherme, das 14h às 18h.
- Bloco GoFun Experience, no Itaim Bibi, das 12h às 16h.
- Bloco Filhos de Gil, na Vila Nova Conceição, das 14h às 18h.
Dia 17 de fevereiro
Programação prevista de blocos e eventos de rua continua com desfiles menores e festas de bairro, listados na plataforma oficial do Carnaval.
Leia mais
Pós-Carnaval
Dia 21 de fevereiro
- Bloco Eu Sou do Axé, no Jardim Santa Lucrécia, das 15h às 18h.
- Bloco Carnavalesco Segunda Sem Lei, no Imirim, das 13h às 17h.
- Bloco Viva a Paz, na Vila Matilde, das 14h às 18h.
- Bloco Tabuleiro, em Pinheiros, das 13h às 16h.
- Bloco Meu Santo é Pop, na República, das 14h às 17h.
- Vários outros blocos com festas de rua e cortejos familiares espalhados pela cidade.
Dia 22 de fevereiro
- Bloco Jah é, no Parque São Luís, das 15h às 18h.
- Bloco Carnavalesco Boêmios da Madame, na Vila Aurora (Zona Norte), das 15h às 18h.
- Bloco Tradição da Parada Inglesa, no Jardim São Paulo, das 15h às 18h.
- Bloco Carnaval Seu Bebelier, na Vila Mascote, das 16h às 18h.
- Bloco Quebra Aê, na Vila Mariana, das 14h às 18h.
- Bloco Pipoca da Rainha, na Consolação, das 14h às 18h.
- Bloco dos Bonecões, no Centro Histórico de São Paulo, das 12h às 16h.
Dicas para foliões
A programação oficial completa com trajetos, horários detalhados e pontos de encontro está disponível no portal CarnavalSP. O público pode filtrar as festas por bairro e horário para montar seu roteiro personalizado.