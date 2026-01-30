Carnaval de Salvador 2026: veja programação das festas de rua

Carnaval de Salvador 2026: veja programação das festas de ruaEm homenagem aos 110 anos do Samba, o Carnaval em Salvador tem programação recheada para os foliões. O "pré" já tem atrações marcadas; confira
Em 2026, os festejos de Carnaval iniciam oficialmente a partir de quarta-feira, 14 de fevereiro. Entretanto, os soteropolitano e os turistas já vêm aproveitando a festividade e podem curtir a festa desde o mês de janeiro. Com o tema "O Samba Nasceu Aqui", o Carnaval de Salvador 2026 homenageia os 110 anos do primeiro registro do gênero.
Na Capital da Alegria, o ritmo do axé já toma conta das ruas no pré-Carnaval, mas a programação oficial da grande festividade inicia na quarta-feira, 12 de fevereiro, e vai até a semana seguinte, na quarta-feira de Cinzas, 18.
Pensando nisso, O POVO listou os destaques da programação do Carnaval de Salvador 2026. Confira abaixo:
Carnaval 2026 de Salvador (BA): programação do pré-carnaval
Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho (31/02)
Em 2026, o dia 31 de janeiro passa a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município de Salvador como o Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho. A festividade decana é uma das tradições do bairro Rio Vermelho.
A concentração será na Rua da Paciência com encerramento na Rua do Boi. Um Ato Simbólico na Ala das Artes abre o evento, em homenagem a Clementino Rodrigues, o Riachão, um dos maiores sambistas do País.
Os foliões também poderão apreciar outras alas artísticas, grupos culturais, bandas de fanfarra e estações de músicas fixas.
Serviço
- Data: 31 de janeiro
- Horário: a partir das 17h
- Local: concentração na Rua da Paciência, com encerramento na Rua Fonte do Boi – Rio Vermelho
- Entrada: gratuita
Bloco Furdunço (07/02)
O Bloco Furdunço acontece no dia 7 de fevereiro, com a participação confirmado do BaianaSystem. Durante o Circuito Orlando Tapajós, da área do Clube Espanhol, em Barra Ondina, até o Farol da Barra, mais de 50 atrações participarão do evento.
Serviço
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: a definir
- Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)
- Entrada: gratuita
Fuzuê (08/02)
O bloco Fuzuê é tradicional no pré-carnaval baiano e conhecido por resgatar a memória dos antigos carnavais. No domingo, dia 8 de fevereiro, a festa de rua reúne fanfarras, blocos afro, escolas de samba, grupos folclóricos e até quadrilhas juninas.
Serviço
- Data: 8 de fevereiro
- Horário: a definir
- Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)
- Entrada: gratuita
A melhor Segunda-feira do Mundo (09/02)
A melhor segunda-feria do mundo é um projeto do cantor Xanddy Harmonia. O evento acontecerá no dia 9, na segunda-feira que antecede o carnaval.
Serviço
- Data: 9 de fevereiro
- Horário: a definir
- Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)
- Entrada: venda de ingressos ainda não foi divulgada
Pipoco (10/02)
Pelo sétimo ano consecutivo, Léo Santana irá comandar o Pipoco em Salvador, uma dos eventos mais aguardados do pré-carnaval em Salvador. O desfile está marcado para o dia 10 de fevereiro.
Serviço
- Data: 10 de fevereiro
- Horário: a definir
- Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)
- Entrada: venda de ingressos ainda não foi divulgada
Habbeas copos (11/02)
Em celebração dos 48 anos do Carnaval da Barra a banda Habbeas Copos vai desfilar no Circuito Sérgio Bezerra (Barra) no dia 11 de fevereiro.
Serviço
- Data: 7 de fevereiro
- Horário: desfile a partir das 23h
- Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)
- Entrada: gratuita
Carnaval 2026 de Salvador (BA): programação dos principais blocos
Bloco Coruja
- Data: 14 e 16 de fevereiro
- Horário: a partir das 18h
- Atração: comandado por Ivete Sangalo
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco EVA
- Data: 14 de fevereiro
- Horário: a partir das 16h
- Atração: comandado pela Banda EVA
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco Camaleão
- Data: 15, 16 e 17 de fevereiro
- Horário: a partir das 15h
- Atração: comandado por Bell Marques
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco Vumbora
- Data: 13 e 14 de fevereiro
- Horário: a partir das 15h
- Atração: comandado por Bell Marques
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco da Quinta
- Data: 12 de fevereiro
- Horário: a partir das 15h
- Atração: comandado por Bell Marques
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco Largadinho
- Data: 15 e 17 de fevereiro
- Horário: a partir das 14h
- Atração: comandado por Claudia Leitte
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco do Nana
- Data: 13 e 14 de fevereiro
- Horário: a partir das 15h
- Atração: comandado por Léo Santana
- Circuito: Barra-Ondina
Bloco Me Abraça
- Data: 15 e 16 de fevereiro
- Horário: a partir das 16h
- Atração: comandado por Durval Lélys
- Circuito: Barra-Ondina
Carnaval 2026 de Salvador (BA): circuitos e trios elétricos
Os desfiles de Carnaval se concentram em três circuitos principais, o Dodô (Barra-Ondin), o Osmar (Campo Grande) e o Batatinha (Centro). Embora a Prefeitura de Salvador ainda não tenha divulgado a programação oficial ainda, algumas atrações estão confirmadas. Confira:
No Circuito do Dodô, que liga as praias da Barra e Ondina, contará com a abertura da cantora Ludmilla no dia 12 de fevereiro, seguido das apresentações do BaianaSystem e o cantor Igor Kannário no dia 13.
Já no Circuito Osmar, que passa pela Avenida Sete, Praça Castro Alves, com o encerramento na Avenida Carlos Gomes, a banda estará presente nos dias 14 e 17, já Igor, no dia 16.
O Circuito Batatinha é conhecido pela ausência de grandes trios elétricos, com programação dos blocos toda gratuita. Ele acontece acontece no Pelourinho e na Praça da Sé e Praça Castro Alves.