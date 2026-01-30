Carnaval de Salvador 2026: veja programação das festas de rua

Foliões que acompanham os trios elétricos sema abadá e programação gratuita são chamados de "pipoca"" em Salvador / Crédito: Sayonara Moreno/Agência Brasil

Em 2026, os festejos de Carnaval iniciam oficialmente a partir de quarta-feira, 14 de fevereiro. Entretanto, os soteropolitano e os turistas já vêm aproveitando a festividade e podem curtir a festa desde o mês de janeiro. Com o tema "O Samba Nasceu Aqui", o Carnaval de Salvador 2026 homenageia os 110 anos do primeiro registro do gênero. Na Capital da Alegria, o ritmo do axé já toma conta das ruas no pré-Carnaval, mas a programação oficial da grande festividade inicia na quarta-feira, 12 de fevereiro, e vai até a semana seguinte, na quarta-feira de Cinzas, 18.

Pensando nisso, O POVO listou os destaques da programação do Carnaval de Salvador 2026. Confira abaixo:

Leia mais Carnaval sem ressaca: saiba como proteger o corpo e o fígado Sobre o assunto Carnaval sem ressaca: saiba como proteger o corpo e o fígado Carnaval 2026 de Salvador (BA): programação do pré-carnaval Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho (31/02) Em 2026, o dia 31 de janeiro passa a integrar oficialmente o Calendário de Eventos do Município de Salvador como o Dia Municipal do Desfile dos Palhaços do Rio Vermelho. A festividade decana é uma das tradições do bairro Rio Vermelho. A concentração será na Rua da Paciência com encerramento na Rua do Boi. Um Ato Simbólico na Ala das Artes abre o evento, em homenagem a Clementino Rodrigues, o Riachão, um dos maiores sambistas do País.

Os foliões também poderão apreciar outras alas artísticas, grupos culturais, bandas de fanfarra e estações de músicas fixas. Serviço Data: 31 de janeiro

Horário: a partir das 17h

Local: concentração na Rua da Paciência, com encerramento na Rua Fonte do Boi – Rio Vermelho

Entrada: gratuita Bloco Furdunço (07/02) O Bloco Furdunço acontece no dia 7 de fevereiro, com a participação confirmado do BaianaSystem. Durante o Circuito Orlando Tapajós, da área do Clube Espanhol, em Barra Ondina, até o Farol da Barra, mais de 50 atrações participarão do evento. Serviço

Data: 7 de fevereiro

Horário: a definir

Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)

Entrada: gratuita Fuzuê (08/02) O bloco Fuzuê é tradicional no pré-carnaval baiano e conhecido por resgatar a memória dos antigos carnavais. No domingo, dia 8 de fevereiro, a festa de rua reúne fanfarras, blocos afro, escolas de samba, grupos folclóricos e até quadrilhas juninas.

Serviço

Data: 8 de fevereiro

Horário: a definir

Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)

Entrada: gratuita Foliões que acompanham os trios elétricos sema abadá e programação gratuita são chamados de "pipoca"" em Salvador Crédito: Sayonara Moreno/Agência Brasil A melhor Segunda-feira do Mundo (09/02) A melhor segunda-feria do mundo é um projeto do cantor Xanddy Harmonia. O evento acontecerá no dia 9, na segunda-feira que antecede o carnaval.

Serviço

Data: 9 de fevereiro

Horário: a definir

Local: Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)

Entrada: venda de ingressos ainda não foi divulgada Pipoco (10/02) Pelo sétimo ano consecutivo, Léo Santana irá comandar o Pipoco em Salvador, uma dos eventos mais aguardados do pré-carnaval em Salvador. O desfile está marcado para o dia 10 de fevereiro.