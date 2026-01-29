Carnaval de Belo Horizonte 2026: veja programação dos blocos

Carnaval de Belo Horizonte 2026: veja programação dos blocosCom shows nacionais, 225 blocos confirmados e festa espalhada por todas as regionais, o Carnaval de BH 2026 promete ser o maior da história. Veja datas, atrações e onde curtir
O Carnaval de Belo Horizonte em 2026 já tem clima de recorde antes mesmo de começar. Com programação extensa, grandes atrações nacionais e centenas de blocos espalhados pela cidade, a capital mineira se prepara para viver uma das maiores edições de sua história.
A folia começa oficialmente no dia 31 de janeiro e segue até 22 de fevereiro, com eventos gratuitos e cortejos em todas as regionais.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, já divulgou a programação do pré-Carnaval nas redes sociais, que antecede os dias oficiais da festa.
Entre 31 de janeiro e 13 de fevereiro, foliões poderão escolher entre dezenas de blocos de diferentes estilos, enquanto as atrações do sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, até a terça-feira, 18, ainda serão anunciadas.
Beagá na Folia 2026 traz grandes shows nacionais
Um dos grandes destaques do Carnaval de BH em 2026 é o evento Beagá na Folia, confirmado para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro. A festa acontece gratuitamente nas ruas, com estrutura montada no entorno do Mineirão e na avenida Afonso Pena, reunindo alguns dos maiores nomes da música nacional.
Line-up confirmado do Beagá na Folia 2026:
- Clayton & Romário – 14/02, entorno do Mineirão
- Nattan – 15/02, avenida Afonso Pena
- Zé Felipe – 16/02, entorno do Mineirão
- Michel Teló – 16/02, entorno do Mineirão
O anúncio das atrações elevou o patamar do Carnaval belo-horizontino, consolidando a cidade como um dos principais destinos da folia no Brasil.
Pré-Carnaval reúne 225 blocos em todas as regionais
Até a metade de janeiro, 225 blocos já estavam confirmados no pré-Carnaval de Belo Horizonte. Segundo o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, há cortejos previstos em todas as regionais da cidade, reforçando o compromisso com a descentralização da festa.
A região Centro-Sul concentra o maior número de desfiles, com 71 blocos, seguida pelas regionais Leste (30), Noroeste (27), Nordeste (23), Pampulha (21) e Hipercentro (15). Também há programação nas regionais Oeste (13), Norte (14), Barreiro (5) e Venda Nova (6).
“O pré-Carnaval de Belo Horizonte conta com uma programação ampla e diversa, que traduz a essência plural da nossa festa e o compromisso com a descentralização”, destacou Cruvinel. A Belotur reforça que a programação pode sofrer alterações.
Programação de blocos por regional
A seguir, confira a lista de blocos já divulgados, com datas, horários e endereços, organizada por regional.
Barreiro
- Alforriado Matias – Rua Jeribá, 12, Olaria – 01/02/2026, 14h
- De Mentes Brilhantes – Rua José dos Santos Lage, 315, Teixeira Dias – 07/02/2026, 10h30
- Unidos com Mirago – Rua das Petúnias, 2080, Lindéia – 08/02/2026, 12h
- Pensa em Mim – Rua Antônio Teixeira Dias, 1509, Teixeira Dias – 08/02/2026, 14h
- Bloco Álibe – Praça Cristo Redentor, 28, Milionários – 08/02/2026, 16h
Pampulha
- Bloco Belopirô – Alameda das Palmeiras, 921, São José – 31/01/2026, 11h
- Surtabloco – Praça Toscana, 744, Bandeirantes – 31/01/2026, 13h
- Bloco Uai – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz – 31/01/2026, 16h
- Cortejo da Abafro – Praça Alberto Dalva Simão, 80, São Luiz – 02/02/2026, 14h
- Bloco do Hungria – Av. Antônio Abrahão Caram, 1001, São Luiz – 06/02/2026, 18h
Venda Nova
- Reage Corno – Rua José Sanguinete, 283, Vila Canto do Sabiá – 31/01/2026, 14h30
- Passistas Show BH – Rua Ministro Oliveira Salazar, 461, Santa Mônica – 01/02/2026, 14h
- Barebloco – Rua Professor José Schettino, 35, Letícia – 07/02/2026, 15h30
Centro-Sul
- Buritis de Guimarães Rosa – Rua Juvenal Melo Senra, 385, Belvedere – 31/01/2026, 9h30
- Vai Dá Não, Bacana! – Rua João de Freitas, 122, Santo Antônio – 31/01/2026, 10h
- Bloco do Malvadão – Av. Afonso Pena, 1377, Centro – 31/01/2026, 14h
- Banda Mole – Av. Afonso Pena, 1316, Centro – 07/02/2026, 16h
Carnaval de BH segue até 22 de fevereiro
Apesar do foco inicial no pré-Carnaval, a programação oficial do Carnaval de Belo Horizonte se estende até o dia 22 de fevereiro. As atrações dos dias tradicionais, entre 14 e 18 de fevereiro, ainda serão divulgadas pela Prefeitura.
Com milhões de foliões esperados nas ruas e uma agenda diversa, o Carnaval de BH 2026 reafirma sua força cultural e turística, movimentando a economia e ocupando a cidade de forma democrática.