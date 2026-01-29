Carnaval de Belo Horizonte 2026: veja programação dos blocos

Saiba programação de carnaval dos blocos em Belo Horizonte / Crédito: Reprodução/Instagram @entaobrilha

O Carnaval de Belo Horizonte em 2026 já tem clima de recorde antes mesmo de começar. Com programação extensa, grandes atrações nacionais e centenas de blocos espalhados pela cidade, a capital mineira se prepara para viver uma das maiores edições de sua história. A folia começa oficialmente no dia 31 de janeiro e segue até 22 de fevereiro, com eventos gratuitos e cortejos em todas as regionais.

A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, já divulgou a programação do pré-Carnaval nas redes sociais, que antecede os dias oficiais da festa.

Pré-Carnaval reúne 225 blocos em todas as regionais Até a metade de janeiro, 225 blocos já estavam confirmados no pré-Carnaval de Belo Horizonte. Segundo o presidente da Belotur, Eduardo Cruvinel, há cortejos previstos em todas as regionais da cidade, reforçando o compromisso com a descentralização da festa. A região Centro-Sul concentra o maior número de desfiles, com 71 blocos, seguida pelas regionais Leste (30), Noroeste (27), Nordeste (23), Pampulha (21) e Hipercentro (15). Também há programação nas regionais Oeste (13), Norte (14), Barreiro (5) e Venda Nova (6). “O pré-Carnaval de Belo Horizonte conta com uma programação ampla e diversa, que traduz a essência plural da nossa festa e o compromisso com a descentralização”, destacou Cruvinel. A Belotur reforça que a programação pode sofrer alterações.