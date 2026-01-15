Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carnaval de Fortaleza: Iracema Bode Beat inicia agenda de 2026

Bloco Iracema Bode Beat faz 1º pré-Carnaval de 2026 no domingo

Concentração do Bloco Iracema Bode Beat ocorre neste domingo, 18, na Rua dos Tabajaras, marcando a abertura da temporada de folia de Carnaval
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Bloco Iracema Bode Beat realiza, neste domingo, 18, o seu primeiro Pré-Carnaval do ano em Fortaleza, marcando oficialmente o início da temporada de folia na cidade.

Tradicional no circuito de rua e conhecido pela ocupação cultural do bairro Praia de Iracema, o bloco convida o público para o chamado "primeiro berro" de Carnaval, reunindo foliões em torno da música, do encontro e da celebração coletiva.

Leia Também | O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-Carnaval

O ponto de concentração será na Rua dos Tabajaras, território simbólico para o bloco, que reafirma a rua como espaço de convivência, diversidade e expressão popular.

A proposta é reunir diferentes públicos em um domingo de festa democrática, reforçando a identidade do Iracema Bode Beat como um dos blocos mais representativos do pré-Carnaval alternativo da capital cearense.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas a organização informou que todas as novidades sobre a programação serão anunciadas em breve no perfil oficial do bloco no Instagram, no qual o público pode acompanhar atualizações e detalhes do evento.

Leia mais

Primeiro pré-Carnaval do Bloco Iracema Bode Beat

  • Quando: domingo, 18, às 12 horas
  • Onde: Rua dos Tabajaras, 542 - Praia de Iracema
  • Mais informações: no Instagram @iracemabodebeat

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar