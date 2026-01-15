Carnaval de Fortaleza: Iracema Bode Beat inicia agenda de 2026

Concentração do Bloco Iracema Bode Beat ocorre neste domingo, 18, na Rua dos Tabajaras, marcando a abertura da temporada de folia de Carnaval

Tradicional no circuito de rua e conhecido pela ocupação cultural do bairro Praia de Iracema, o bloco convida o público para o chamado "primeiro berro" de Carnaval, reunindo foliões em torno da música, do encontro e da celebração coletiva.

O Bloco Iracema Bode Beat realiza, neste domingo, 18, o seu primeiro Pré-Carnaval do ano em Fortaleza, marcando oficialmente o início da temporada de folia na cidade.

Leia Também | O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-Carnaval

O ponto de concentração será na Rua dos Tabajaras, território simbólico para o bloco, que reafirma a rua como espaço de convivência, diversidade e expressão popular.

A proposta é reunir diferentes públicos em um domingo de festa democrática, reforçando a identidade do Iracema Bode Beat como um dos blocos mais representativos do pré-Carnaval alternativo da capital cearense.

As atrações ainda não foram divulgadas, mas a organização informou que todas as novidades sobre a programação serão anunciadas em breve no perfil oficial do bloco no Instagram, no qual o público pode acompanhar atualizações e detalhes do evento.