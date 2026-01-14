Caponga recebe festival gratuito de chorinho na praia; saiba mais

Caponga recebe festival gratuito de chorinho na praia; saiba maisCom shows à beira-mar, evento reúne grupos cearenses, fortalece o turismo cultural e valoriza a música instrumental brasileira
A Praia da Caponga, em Cascavel, será tomada pelos acordes do choro neste sábado, 17, e domingo, 18, com a realização do Festival de Música Chorinho na Praia.
Gratuito e aberto ao público, o evento transforma o litoral leste cearense em um grande palco à beira-mar, reunindo artistas da música instrumental e manifestações da cultura popular em dois dias de celebração, encontro e convivência cultural.
Com apresentações distribuídas entre o Palco Pixinguinha, principal, e o Palco Macaúba, alternativo, o festival reúne nomes consolidados e projetos comunitários da cena musical cearense, como Grupo Murmurando, Letícia Marram, Marimbanda, Orquestra Cabulosa, NewChoro, Luiz José, além de atrações ligadas às tradições locais, como Coco do Balbino e a Orquestra Soprando Sonhos.
Idealizado pelo grupo NewChoro, o festival nasce a partir das rodas de choro realizadas regularmente na Feirinha da Caponga, que já integram a rotina cultural da comunidade.
A proposta é ampliar esse movimento, ocupando a praia como espaço de fruição artística, fortalecendo o turismo cultural e movimentando a economia local.
Além da programação musical, o festival abriga uma feirinha criativa, com artesãos e produtores locais, e oferece intérpretes de Libras, audiodescrição, linguagem simples e estrutura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Programação – Festival de Música Chorinho na Praia:
Sábado, 17
Palco Pixinguinha (Principal)
- 17h50min - Ceremonial
- 18 horas – Grupo Murmurando
- 19h30min - Letícia Marram
- 21 horas – Marimbanda
- 22 horas – Encerramento do dia
Palco Macaúba (Alternativo)
- 17h30min – Soprando Sonhos
- 19 horas – Sedusamba
- 20h30min – J. Bosco e Marcos Silvano
Domingo, 18
Palco Pixinguinha (Principal)
- 15h50min – Cerimonial de abertura
- 16 horas – Orquestra Cabulosa
- 17h30min – NewChoro convida Carlinhos Patriolino
- 19 horas – Luiz José
- 20 horas – Encerramento do festival
Palco Macaúba (Alternativo)
- 17 horas – Coco do Balbino
- 18h30min – Orquestra Soprando Sonhos
Festival de Música Chorinho na Praia:
- Quando: sábado, 17, das 17h30min às 22 horas; e domingo, 18, das 16 horas às 20 horas
- Onde: Praia da Caponga – Cascavel
- Instagram: @festivalchorinhonapraia
- Gratuita