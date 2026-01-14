Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caponga recebe festival gratuito de chorinho na praia; saiba mais

Com shows à beira-mar, evento reúne grupos cearenses, fortalece o turismo cultural e valoriza a música instrumental brasileira
Carolina Passos
A Praia da Caponga, em Cascavel, será tomada pelos acordes do choro neste sábado, 17, e domingo, 18, com a realização do Festival de Música Chorinho na Praia.

Gratuito e aberto ao público, o evento transforma o litoral leste cearense em um grande palco à beira-mar, reunindo artistas da música instrumental e manifestações da cultura popular em dois dias de celebração, encontro e convivência cultural.

Com apresentações distribuídas entre o Palco Pixinguinha, principal, e o Palco Macaúba, alternativo, o festival reúne nomes consolidados e projetos comunitários da cena musical cearense, como Grupo Murmurando, Letícia Marram, Marimbanda, Orquestra Cabulosa, NewChoro, Luiz José, além de atrações ligadas às tradições locais, como Coco do Balbino e a Orquestra Soprando Sonhos.

Idealizado pelo grupo NewChoro, o festival nasce a partir das rodas de choro realizadas regularmente na Feirinha da Caponga, que já integram a rotina cultural da comunidade.

A proposta é ampliar esse movimento, ocupando a praia como espaço de fruição artística, fortalecendo o turismo cultural e movimentando a economia local.

Além da programação musical, o festival abriga uma feirinha criativa, com artesãos e produtores locais, e oferece intérpretes de Libras, audiodescrição, linguagem simples e estrutura para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Programação – Festival de Música Chorinho na Praia:

Sábado, 17

Palco Pixinguinha (Principal)

  • 17h50min - Ceremonial
  • 18 horas – Grupo Murmurando
  • 19h30min - Letícia Marram
  • 21 horas – Marimbanda
  • 22 horas – Encerramento do dia

Palco Macaúba (Alternativo)

  • 17h30min – Soprando Sonhos
  • 19 horas – Sedusamba
  • 20h30min – J. Bosco e Marcos Silvano

Domingo, 18

Palco Pixinguinha (Principal)

  • 15h50min – Cerimonial de abertura
  • 16 horas – Orquestra Cabulosa
  • 17h30min – NewChoro convida Carlinhos Patriolino
  • 19 horas – Luiz José
  • 20 horas – Encerramento do festival

Palco Macaúba (Alternativo)

  • 17 horas – Coco do Balbino
  • 18h30min – Orquestra Soprando Sonhos

Festival de Música Chorinho na Praia:

  • Quando: sábado, 17, das 17h30min às 22 horas; e domingo, 18, das 16 horas às 20 horas
  • Onde: Praia da Caponga – Cascavel
  • Instagram: @festivalchorinhonapraia
  • Gratuita

 

