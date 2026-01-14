Caponga recebe festival gratuito de chorinho na praia; saiba mais

Com shows à beira-mar, evento reúne grupos cearenses, fortalece o turismo cultural e valoriza a música instrumental brasileira

Gratuito e aberto ao público, o evento transforma o litoral leste cearense em um grande palco à beira-mar, reunindo artistas da música instrumental e manifestações da cultura popular em dois dias de celebração, encontro e convivência cultural.

A Praia da Caponga, em Cascavel, será tomada pelos acordes do choro neste sábado, 17, e domingo, 18, com a realização do Festival de Música Chorinho na Praia .

Leia Também | Curso de fotografia da Casa Amarela tem inscrições até esta quarta, 14

Com apresentações distribuídas entre o Palco Pixinguinha, principal, e o Palco Macaúba, alternativo, o festival reúne nomes consolidados e projetos comunitários da cena musical cearense, como Grupo Murmurando, Letícia Marram, Marimbanda, Orquestra Cabulosa, NewChoro, Luiz José, além de atrações ligadas às tradições locais, como Coco do Balbino e a Orquestra Soprando Sonhos.

Idealizado pelo grupo NewChoro, o festival nasce a partir das rodas de choro realizadas regularmente na Feirinha da Caponga, que já integram a rotina cultural da comunidade.

A proposta é ampliar esse movimento, ocupando a praia como espaço de fruição artística, fortalecendo o turismo cultural e movimentando a economia local.