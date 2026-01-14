Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-Carnaval

Programação paralela ao Pré-Carnaval inclui Dragão do Mar, CCBel, Estação das Artes e teatros neste fim de semana
Autor Carolina Passos
Carolina Passos Autor
Enquanto Fortaleza começa a entrar no clima do Pré-Carnaval, uma programação diversa ocupa teatros, centros culturais, museus e equipamentos públicos com shows, exposições, concertos e atividades formativas.

A agenda reúne desde turnês nacionais e apresentações intimistas até ocupações culturais e projetos que valorizam a cultura popular, a memória, a formação artística e o protagonismo feminino.

Confira a programação:

Férias no Dragão do Mar

Luiza Nobel – show “Swing Equatorial”

  • Quando: sábado, 17, às 19h30min
  • Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Cátia de França – show “No Rastro de Catarina”

  • Quando: domingo, 18, às 20 horas
  • Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

Davi Cartaxo

  • Quando: sábado, 17, às 20 horas
  • Onde: Ideal Clube – Piano Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
  • Reserva e mais informações: (85) 99914.0242

Chico Chico – Turnê “Let It Burn / Deixa Arder”

  • Quando: domingo, 18, às 20 horas
  • Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 135. Vendas no Uhuu

Forró de Favela ocupa o Centro Cultural Belchior

Passinho do Havaizinho – aulão e apresentação

  • Quando: sexta-feira, 16, às 18h30min
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Larissa Emilly – show

  • Quando: sexta-feira, 16, às 19h30min
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Oficina “Arraias Nadando no Céu”

  • Quando: sábado, 17, às 13 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Exposição “Brasileirismo”

  • Quando: até 24 de janeiro
  • Horários: terça a sábado, das 9 horas às 21 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Gratuito

Cinema no Brejo

Exposição “Polinizar os sentidos”

  • Quando: até fevereiro de 2026
  • Horário de funcionamento do espaço
  • Onde: Ecomuseu de Pacoti (R. Cel. Luz, 787 - Pacoti, CE)
  • Gratuito

Chiquinha Gonzaga – Festival Barulhinho Delas

Concerto “Maestrinas – Tributo à Chiquinha Gonzaga” (Quarteto A Corda Menina)

  • Quando: domingo, 18, às 10h30min
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

