O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-Carnaval

O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-CarnavalProgramação paralela ao Pré-Carnaval inclui Dragão do Mar, CCBel, Estação das Artes e teatros neste fim de semana
Enquanto Fortaleza começa a entrar no clima do Pré-Carnaval, uma programação diversa ocupa teatros, centros culturais, museus e equipamentos públicos com shows, exposições, concertos e atividades formativas.
A agenda reúne desde turnês nacionais e apresentações intimistas até ocupações culturais e projetos que valorizam a cultura popular, a memória, a formação artística e o protagonismo feminino.
Confira a programação:
Férias no Dragão do Mar
Luiza Nobel – show “Swing Equatorial”
- Quando: sábado, 17, às 19h30min
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
Cátia de França – show “No Rastro de Catarina”
- Quando: domingo, 18, às 20 horas
- Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)
Davi Cartaxo
- Quando: sábado, 17, às 20 horas
- Onde: Ideal Clube – Piano Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 1381 - Meireles)
- Reserva e mais informações: (85) 99914.0242
Chico Chico – Turnê “Let It Burn / Deixa Arder”
- Quando: domingo, 18, às 20 horas
- Onde: Teatro RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: a partir de R$ 135. Vendas no Uhuu
Forró de Favela ocupa o Centro Cultural Belchior
Passinho do Havaizinho – aulão e apresentação
- Quando: sexta-feira, 16, às 18h30min
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Larissa Emilly – show
- Quando: sexta-feira, 16, às 19h30min
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Oficina “Arraias Nadando no Céu”
- Quando: sábado, 17, às 13 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Exposição “Brasileirismo”
- Quando: até 24 de janeiro
- Horários: terça a sábado, das 9 horas às 21 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Gratuito
Cinema no Brejo
Exposição “Polinizar os sentidos”
- Quando: até fevereiro de 2026
- Horário de funcionamento do espaço
- Onde: Ecomuseu de Pacoti (R. Cel. Luz, 787 - Pacoti, CE)
- Gratuito
Chiquinha Gonzaga – Festival Barulhinho Delas
Concerto “Maestrinas – Tributo à Chiquinha Gonzaga” (Quarteto A Corda Menina)
- Quando: domingo, 18, às 10h30min
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito