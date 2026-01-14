O que fazer em Fortaleza; confira programação além do Pré-Carnaval

Programação paralela ao Pré-Carnaval inclui Dragão do Mar, CCBel, Estação das Artes e teatros neste fim de semana

Enquanto Fortaleza começa a entrar no clima do Pré-Carnaval, uma programação diversa ocupa teatros, centros culturais, museus e equipamentos públicos com shows, exposições, concertos e atividades formativas.

A agenda reúne desde turnês nacionais e apresentações intimistas até ocupações culturais e projetos que valorizam a cultura popular, a memória, a formação artística e o protagonismo feminino.