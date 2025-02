Bloco Iracema Bode Beat anima foliões em terceiro dia do Pré-Carnaval de Fortaleza

Banda realizou um cortejo de forma lúdica, guiado por figuras folclóricas do Ceará, como o Bode Ioiô

O tradicional bloco de rua Iracema Bode Beat arrastou centenas de foliões pelas ruas da Praia de Iracema, em Fortaleza, neste domingo, 2. Marcando o terceiro dia de festas do Pré-Carnaval da cidade, a banda realizou um cortejo de forma lúdica, guiado por figuras folclóricas do Ceará, com o lendário Bode Ioiô em destaque.

A concentração do bloco ocorreu por volta das 13 horas, onde o público foi convidado a participar de um "Almoço Dançante" no restaurante Mar de Rosas, com apresentação dos DJs Bode Beats.