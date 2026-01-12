Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos

Plastique Noir é formada por Airton S (voz e eletrônicos), Danyel Fernandes (guitarras e synths) e Deivyson Teixeira (baixo) / Crédito: GIL SOUSA/DIVULGAÇÃO

O Festival Rock Cordel 2026 começa nesta quarta-feira, 14, e ocupa o Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB) até o dia 24, com programação distribuída em duas semanas: de 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min, no Centro da capital cearense. Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Outgo.

Nesta edição, mais de 300 bandas e artistas independentes se inscreveram, vindos de Fortaleza, Região Metropolitana e de outros estados nordestinos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Além dos shows presenciais, o festival aposta no registro audiovisual das apresentações e na participação do público por meio de votação online. Ao fim do evento, 20 bandas terão uma música editada profissionalmente em vídeo, e três delas serão escolhidas para integrar uma turnê pelos Centros Culturais do Banco do Nordeste, com apresentações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sousa e Mossoró.

