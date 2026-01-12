Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitos

Festival Rock Cordel celebra 19 anos com mais de 70 shows gratuitosFestival ocorre no Banco do Nordeste Cultural de 14 a 24 de janeiro e reúne dezenas de bandas autorais do Nordeste
O Festival Rock Cordel 2026 começa nesta quarta-feira, 14, e ocupa o Banco do Nordeste Cultural Fortaleza (CCBNB) até o dia 24, com programação distribuída em duas semanas: de 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro, sempre a partir das 12h30min, no Centro da capital cearense.
Com entrada gratuita, os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Outgo.
Ao longo de oito dias, o público de Fortaleza poderá acompanhar dezenas de shows que reforçam a diversidade da música independente nordestina. A edição de 2026 marca os 19 anos do Rock Cordel, reunindo artistas de diferentes gerações e vertentes do rock e da música alternativa.
Entre os destaques da programação estão nomes reconhecidos da cena alternativa, como Plastique Noir, Fernando Catatau Trio, além das bandas As Caramelas e da cantora Talita Luz, que representam a diversidade estética presente no festival.
Nesta edição, mais de 300 bandas e artistas independentes se inscreveram, vindos de Fortaleza, Região Metropolitana e de outros estados nordestinos, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.
Além dos shows presenciais, o festival aposta no registro audiovisual das apresentações e na participação do público por meio de votação online.
Ao fim do evento, 20 bandas terão uma música editada profissionalmente em vídeo, e três delas serão escolhidas para integrar uma turnê pelos Centros Culturais do Banco do Nordeste, com apresentações em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sousa e Mossoró.
Bandas e artistas confirmados no Festival Rock Cordel 2026:
- Talita Luz
- Uil La Cena
- Flowers To The Ground
- Oráculo
- Neverheals
- Killin'Ground
- Colossais
- Os Esferas de Prata
- Crashkill
- Crazy Train
- Conduta Positiva
- Neurônica
- Jamie e o Rayo de Sol
- Melissa Campos
- Jovens Idosos
- Godhound
- Nóis'Y Vendel
- Thiago
- Dead Leaves
- Plastique Noir
- O Quarto de Sid
- Tuinals
- Lixorganico
- Stormside
- Caipirizando Rock
- As Caramelas
- Bull Control
- Canil
- Georgez
- Fuck the System (Tributo ao System Of a Down)
- SK85 (Tributo ao Charlie Brown Jr.)
- David Ávila Trio
- Mimão com Leo
- Ref & os Despacitos
- Pulso de Marte
- Infinita Madrugada
- Fernando Catatau Trio
- Márcio Muamba
- Eron Noise
- Siavesh
- Cláudio Oliveira
- Musavenal
- Mess The Cage
- Facada
- Backdrop Falls
- Comodoro e Os Tubarões
- Renegados Além do Rótulo
- Joh Hendrix
- Five No More (Tributo ao Faith No More)
- Coda
- A Volante
- Yane Caracas e Banda
- Agressivium
- The Good Garden
- Ariel Void
- Pira Coletiva
- Rebel Lion
- Jogo Doido
- Réu Podre
- Conte!
- Os Intrusivos
- Reite
- Outsider
- Fireline
- Ark of Sin
- Corja
- The Troopers (Tributo ao Iron Maiden)
- Fourkaos
- Storm Projekt
- Power-Up (Tributo ao AC/DC)
- Anderson Camello
- The Boys (Tributo aos Beatles)
- 7Nós
- Papangu
Festival Rock Cordel:
- Quando: 14 a 17 e de 21 a 24 de janeiro
- Onde: Rua Conde D´Eu, 560 - Centro
- Acesso gratuito
- Instagram: @ccbnb_fortaleza