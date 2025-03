Veja onde curtir a ressaca de Carnaval em Fortaleza no sábado, 8

Superbanda faz shows durante a Ressaca de Carnaval neste sábado, 8 / Crédito: Arthur Henrique/Divulgação

O Carnaval terminou, mas a folia continua por todo o Brasil. Em Fortaleza, os quatro dias da festa são poucos para a energia e alegria dos foliões que querem aproveitar todos os momentos. Em casas de shows e espaços gratuitos, a Capital segue com programação carnavalesca neste sábado, 8. São as chamadas “ressacas de Carnaval”. O público festeiro pode deixar o glitter e a fantasia prontos para aproveitar as diversas opções que ocorrem na Cidade.

Um dos destaques do fim de semana é a festa gratuita no Shopping Riomar Fortaleza. Com início às 16 horas, o estabelecimento localizado no bairro Papicu promove um show de Carnaval com apresentações do Bloco Baqueta e dos cearenses da Superbanda.

Leia também | Gretchen faz show gratuito em shopping de Fortaleza no sábado, 8 O momento é marcado com a participação de Gretchen, que deve animar todos os presentes com os sucessos que marcaram gerações, como “Conga, Conga, Conga” e “Freak Le Boom Boom”. No Moto Libre Bar, a festa tem início às 21 horas e terá apresentações do Bloquinho Di Boa e da Superbanda. Os ingressos para o momento estão à venda no Sympla, com valor a partir de R$ 30.