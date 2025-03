Gretchen faz show gratuito em shopping de Fortaleza no sábado, 8

Ressaca de Carnaval do RioMar Fortaleza terá apresentação da cantora Gretchen; evento gratuito terá Baqueta Clube de Ritmistas e Superbanda

O Carnaval já terminou, mas a folia segue em alta por toda a Fortaleza. Neste sábado, 8, o Shopping RioMar Fortaleza promove a “Ressaca do Carnaval” para aqueles que não querem dar adeus à festa.

No evento gratuito que tem início às 16 horas, o estabelecimento localizado no bairro Papicu recebe apresentações do grupo Baqueta Clube de Ritmistas e dos cearenses da Superbanda.