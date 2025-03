Novo filme do diretor de Parasita estreia nos cinemas de Fortaleza

"Mickey 17", do diretor sul-coreano Bong Joon-ho, retoma a ficção científica e estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira, 6; confira sessões em Fortaleza

Na história, Mickey, interpretado por Pattinson, tem como função enfrentar missões quase suicidas, sabendo que, se morrer, será clonado e suas memórias serão parcialmente restauradas.

A narrativa é inspirada no livro “Mickey 7”, de Edward Ashton, e se passa alguns anos no futuro. O longa-metragem é o primeiro trabalho do diretor desde “Parasita”, que arrecadou 4 estatuetas no Oscar de 2020.

Além de Pattinson, o elenco conta com Mark Ruffalo (“Vingadores”), Naomi Ackie (“Pisque Duas Vezes”) e Toni Collette (“Hereditário”).