'Tem que respeitar a festa', diz Alceu Valença sobre shows de Carnaval

O show de encerramento do artista no Carnaval do Recife foi um exemplo de como transitar entre sucessos sem perder a essência.

Realizado na noite de terça-feira, 4, no palco do Marco Zero, ele mencionou o “compromisso” em tocar músicas carnavalescas e fez repertório com sucessos como “Bom demais” e “Morena Tropicana”.

“Tem que respeitar a festa”, opinou em coletiva de imprensa na noite de sexta-feira, 28, antes do show d’O Grande Encontro no Carnaval do Recife. “Quando chega no Carnaval, Alceu Valença vira frevo, caboclinho, maracatu, frevo de bloco, frevo de rua. Alceu Valença não vai cantar baião”.

