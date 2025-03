Milton Nascimento na Sapucaí: 'Dia mais feliz da minha vida'

Milton Nascimento recebeu homenagem da tradicional escolade samba Portela durante o último desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira, 5.

Figuras como Péricles ; BK ; Seu Jorge ; Djonga ; Dan Ferreira e Conceição Evaristo se uniram no trabalho que homenageou a trajetória do cantor mineiro.

Milton Nascimento na Sapucaí

Sob o enredo para o Carnaval 2025, “Cantar Será Buscar o Caminho que Vai Dar no Sol”, o homenageado da escola de samba ficou dentro de uma van até o momento do desfile.

Sendo ovacionado ao subir no carro alegórico já com a escola na avenida, ele foi apoiado por seguranças até sentar na alegoria. Milton Nascimento estava no último carro, que era coberto por girassóis, enquanto jogava flores.

A noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro contou ainda com a apresentação das escolas Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti e Acadêmicos do Grande Rio.