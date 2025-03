Fernanda Torres gigante? Conheça artistas por trás de boneca de Olinda

Fernanda Torres é homenageada com bonecos gigantes no Carnaval de Olinda / Crédito: Lara Montezuma

A boneca gigante da atriz Fernanda Torres foi uma das surpresas da noite de terça-feira, 4, na programação do Carnaval do Recife. Após cortejo pelo centro histórico, a figura voltou ao palco do Marco Zero durante o show de Elba Ramalho. A representação faz parte da apoteose dos Bonecos Gigantes de Olinda. A tradição é feita pela Embaixada dos Bonecos Gigantes na segunda, 3, e terça-feira, 4, comandada pelo artista Leandro Castro, presidente do projeto.

Quem deu vida à ideia foi o artista Guilherme Castro, filho de Leandro. Os bonecos de Olinda costumam ficar prontos em 40 dias, mas o de Fernanda foi finalizado em cinco. A protagonista de "Ainda Estou Aqui" é representada com vestido preto e cabelos soltos.

“Eu até gostaria de ter tido bem mais tempo para fazer a boneca, mas eu fiz com o maior carinho”, conta Guilherme. A criação estreou ao lado de outros 15 novos bonecos, entre eles Amy Winehouse e Gusttavo Lima. De acordo com Leandro, a Embaixada criou um histórico de “materializar” ícones da cultura. “A gente é antenado com o que acontece no País. Não coisa pontual, mas quem tem direito a ter bagagem”, explicou.

Fernanda reconhece bonecos de Olinda como conquista O artesão acrescentou que a homenagem é justificada além das vitórias no Oscar 2025, visto que “Ainda Estou Aqui” levou Melhor Filme Internacional e Fernanda perdeu a categoria de Melhor Atriz. “Independente de Oscar, ela já tem um título. É uma grande atriz brasileira”, parabeniza Leandro. Um outro boneco gigante, feito pelo artista Camarão, viralizou nas redes sociais poucos dias antes do Carnaval. A figura carrega um Globo de Ouro e foi para a rua no último sábado, 1, um dia antes da premiação de Holywood. Leia Também | Com vitória histórica do Brasil, Oscar tenta se reposicionar no mundo