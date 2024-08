Onde ouvir música em Fortaleza? Cantora Lorena Nunes indica roteiro

Artista sugere passeios que vão do Centro à Praia de Iracema; confira indicações

Gosto muito de ir ao restaurante Ventana, que fica na mesma casa histórica do Ateliê Silvânia de Deus, um lugar importante da movimentada Rua dos Tabajaras.

No Raimundo do Queijo tem música e é muito legal. Às vezes tem o Forró dos Cegos que rola por lá também. São experiências diferentes de fruição musical.

Tenho ido para o Moto Libre, que tem o forró no dia de quinta, tem samba lá também. Tem um lugar que eu quero muito conhecer, mas ainda não fui, que é o Clube Santa Cruz. Por lá tem o baile de gafieira para terceira idade, também tem bingo e é um lugar que anima os domingos da Cidade.

Para dar uma virada de 360º, no (bairro) Montese, tem o Bomtequim Bar, que tem rodas de choro. E um lugar para jazz, você vai ter o Moleskine Gastrobar. Eu gosto muito de fazer esse esquema hi-low.

Onde conhecer a Cidade

Sempre indico dar um rolê pelo Centro, que é massa e são experiências diversas. Eu gosto muito do Mercado São Sebastião, visitar os quiosques, almoçar no Nem, o Rei da Língua.

Ir para a Praça do Ferreira, não tem como ir para lá e não comer o pastel do Leão do Sul.