Oscar 2025: Mikey Madison vence Melhor Atriz e Fernanda Torres perde

Concorrente de Fernanda Torres, Mikey Madison vence como Melhor Atriz do Oscar 2025

A atriz Mikey Madison ganhou o Oscar 2025 na categoria Melhor Atriz pelo seu papel no filme "Anora". Mikey Madison interpreta Ani no longa-metragem dirigido por Sean Baker.

Mikaela Madison Rosberg nasceu em 1999, em Los Angeles. Começou a carreira atuando em curtas-metragens e ficou famosa atuando na série de comédia "Better Things" (FX). No cinema, ela atuou em "Era uma vez em Hollywood", de Quentin Tarantino, e no terror "Pânico" (2022). Filha de psicólogos, ela tem um irmão gêmeo.

Anora é uma trabalhadora do sexo da região do Brooklyn, nos Estados Unidos. Em mais uma noite de trabalho, a garota descobre que pode ter tirado a sorte grande, uma oportunidade de mudar o seu destino: ela acredita ter encontrado o seu verdadeiro amor após se casar impulsivamente com o filho de um oligarca, o herdeiro russo Ivan.