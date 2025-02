Alcione interrompe show em Olinda após passar mal

A cantora Alcione precisou interromper sua apresentação na prévia carnavalesca “Enquanto Isso na Sala da Justiça”, realizada no Centro de Convenções de Olinda, neste sábado,15. Aos 77 anos, a artista se sentiu mal por conta do calor no local e deixou o palco para receber atendimento médico.

De acordo com a assessoria da cantora, Alcione começou a sentir desconforto logo após o início do show. Na tentativa de amenizar o calor, retirou o casaco que usava e se abanou, mas ainda assim não conseguiu continuar. Diante do mal-estar, decidiu ir ao camarim para trocar de roupa.