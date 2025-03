Totalmente Fernandas: conheça a mãe e filha que se destacaram no bloco de rua em Fortaleza

Anualmente, a mãe, Stela Carneiro e a filha, Ana Mary, se fantasiam e celebram o Carnaval juntas / Crédito: Samuel Setubal

Em meio aos tons multicoloridos do Carnaval, as pessoas fantasiadas de Fernanda Torres - vestindo preto e com estatueta pintada de dourado, simbolizando o prêmio do Oscar - preenchiam a multidão durante a folia celebrada no calor da manhã deste domingo, 2, no bloco de rua “Solto na Buraqueira”, na rua Paulino Nogueira, do bairro Benfica, em Fortaleza. É o caso da servidora pública Ana Mary Cavalcante, 50, que participou da folia com a mãe, Stela Carneiro, de 83 anos. Ambas atraíram a atenção do público de foliões, em razão das fantasias das atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, que também são mãe e filha.

O nome da nossa fantasia é Totalmente Fernandas. Eu de Torres e ela (Stela) de Montenegro, na Central do Brasil", explica Ana Mary.

Anualmente, a mãe e a filha celebram o Carnaval juntas e fantasiadas. Conforme Stela, participar da folia é uma tradição familiar: “eu sou carnavalesca desde a infância. Eu adoro Carnaval, então a gente sempre vem”. Para ambas, a sensação de segurança é fator que poderia ser melhorado neste Carnaval, porque, segundo Ana Mary, elas moram próximo ao local de concentração do bloco, mas não se sentem seguras para sair de casa a pé devido a sensação de insegurança. “A gente tem segurança dentro do bloco, mas para chegar até o bloco é um pouco complicado. Falta um pouco de policiamento nas proximidades. Nós viemos de carro e a gente mora bem pertinho daqui”, comenta Ana Mary.

“Nós optamos pelo carro por medo de andar só na rua até aqui. Mas moramos muito próximos. Questão de cinco quarteirões, seis quarteirões. Já o bloco é super seguro. A gente sempre vem nesse bloco, porque é animado e respeitoso”, diz. Por outro lado, aos 83 anos, Stela considera que o cortejo carnavalesco melhora a cada ano. “Neste ano, está um sonho, de poder ver a Fernanda ganhar o Oscar”, diz. “Então nós vamos comemorando antecipadamente, já com a certeza da vitória”, acrescenta a filha Ana Mary. Totalmente premiadas Durante o cortejo do bloco, muitas pessoas haviam pedido para tirar foto com Ana Mary e Stela Carneiro. As fantasias, em referência a possibilidade da atriz brasileira vencer o prêmio na categoria de melhor atriz no Oscar 2025, ressaltaram o clima da Copa do Mundo durante a celebração carnavalesca.