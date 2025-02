Carnaval em Fortaleza: veja programação de sábado, 1º, a terça, 4

Confira programação completa do Carnaval de Fortaleza 2025 com shows e festas gratuitas e particulares de sábado, 1º, a terça-feira, 4 (1º/3 a 4/3)

Fortaleza está pronta para a folia do Carnaval 2025. Com programação gratuita e particular em diversos locais da Cidade, a festa carnavalesca acontece deste sábado, 1º, a terça-feira, 4, com eventos para todos os gostos.

Carnaval de Fortaleza 2025: veja programação infantil na Capital