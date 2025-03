Carnaval das crianças: veja programação infantil grátis em Fortaleza

O Carnaval infantil 2025 em Fortaleza terá programação gratuita de 1º a 4 de março no Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz; veja programação

O Carnaval 2025 das crianças em Fortaleza terá uma programação gratuita entre os dias 1º e 4 de março, com atrações em dois espaços públicos da Cidade. O evento contará com apresentações musicais e blocos infantis no Passeio Público e no Parque Rachel de Queiroz.

As atividades começam no sábado e seguem até a terça-feira com shows de bandas infantis, grupos teatrais e performances interativas. Serão momentos de diversão para as famílias, garantindo um ambiente lúdico e acessível.