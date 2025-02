Carnaval: sem fantasia ou adereço? Veja onde comprar em Fortaleza

Na véspera do início do Carnaval 2025, veja lojas que disponibilizam itens em Fortaleza para quem deseja encontrar - ou incrementar - adereços para a folia

Foram “longas” semanas de espera desde o início do Ciclo Carnavalesco, mas ela acabou: chegou, enfim, a hora do Carnaval 2025. Fantasias e adereços tomarão conta da folia a partir deste fim de semana.

A Rosa Bijoux, no Centro de Fortaleza, oferece opções diversas para os clientes que desejam customizar a experiência carnavalesca. No local é possível encontrar brincos de crochê, pulseiras, braceletes, cordões de pérolas e também placas estilizadas, como a "placa da Shopee", que afirma: "Tenho tudo o que você precisa". Além disso, é possível encontrar no catálogo da loja tiaras, cílios postiços e óculos estilizados.

Onde : Centro (rua São Paulo, 557 - Centro) e Jangurussu (Av. Val Paraiso, 267 - Jangurussu)

: Centro (rua São Paulo, 557 - Centro) e Jangurussu (Av. Val Paraiso, 267 - Jangurussu) Mais informações: @rosabijouxoficial e @rosabijouxpatio

ColaBora

Loja colaborativa sediada na Avenida Monsenhor Tabosa, a ColaBora surgiu com o intuito de focar na economia criativa e na valorização do trabalho autoral, com produtos em segmentos como decoração, moda e acessórios. Para o Carnaval, há modelos de coroas feitas com MDF e com detalhes espelhados, ombreiras e tiaras.

Onde : Av. Monsenhor Tabosa, 604 - Centro

: Av. Monsenhor Tabosa, 604 - Centro Mais informações: @colabora_loja no Instagram

Nina Bijoux

Com lojas no Centro, no Montese e na Aldeota, a loja Nina Bijoux oferece peças para montagem de bijuterias e acessórios em geral. O catálogo reúne artigos como penas, pulseiras, tiaras cobertas, brincos, franjas, paetês, pingentes de pelúcia, saias de fitas metalizadas, folhas e apliques de E.V.A, argolas e chatons.