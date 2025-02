Carnaval 2025: quando é? Qual dia é feriado? Saiba tudo

Conforme a legislação, a terça-feira de Carnaval não é reconhecida como feriado nacional. Veja as datas este ano e entenda quando é possível folgar

É por esse motivo que o período é diferente em cada ano . Mas mesmo assim, a lei continua a mesma e nem todos os dias dedicados a festividades são folgas para os brasileiros. Confira a seguir mais sobre as datas em 2025

O Carnaval este ano não será no mês de fevereiro, como foi em 2024. Logo no início de março as festividades começam. Os festejos acontecem 47 dias antes da Páscoa, enquanto o dia de Corpus Christi acontece 60 dias depois.

O período de Carnaval em 2025 acontece em março, nos dias 3, 4 e 5. O dia 4, uma terça-feira, é o dia de Carnaval, seguido da quarta-feira de cinzas , no dia 5.

Veja como ficam as datas:

O final de semana que antecede as datas (1° e 2 de março) é considerado também Carnaval para muitas pessoas, apesar de não ser feriado nem ponto facultativo.

Em algumas cidades do País, o Carnaval é considerado feriado municipal. Em outras, é designado como ponto facultativo na segunda, na terça e na quarta-feira de Cinzas (neste dia até às 14 horas).

Conforme a legislação, a terça-feira de Carnaval não é oficialmente reconhecida como feriado nacional. Na maioria das regiões é considerado um ponto facultativo. Portanto, não há uma obrigação para as empresas interromperem suas atividades nesse dia.

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a terça-feira é feriado estadual. Isso porque em 2008 foi decretada a lei Nº 5.243, e desde então, em todas as cidades cariocas folgam na data.

Ponto facultativo no Carnaval: como funciona?

Os pontos facultativos são comuns em datas específicas, como vésperas de feriados prolongados, datas religiosas ou eventos regionais.

Funcionários públicos são dispensados do serviço sem prejuízo da remuneração em feriados facultativos. No caso do setor privado, a decisão de dar folga ou não aos funcionários em dias de ponto facultativo cabe aos empregadores.