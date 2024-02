Carnaval: Por que a folia muda de data todo ano?

A data do Carnaval é baseada no calendário da Igreja Católica, conectada com outras datas como a Páscoa e a quarta-feira de cinzas, por isso muda todos os anos.

Isso ocorre por influência de datas do calendário católico. Confira a seguir por que a folia muda todo ano e quais as datas do feriado em 2025

Faltam poucos dias para o Carnaval 2024 e nesse ano o período da folia está marcado para os dias 10, 11, 12 e 13. Mas, diferente de outras festividades do Brasil, o carnaval não tem dia fixo no calendário e muda anualmente.

O feriado deve ser 47 dias antes da Páscoa, este ano ela será em 31 de março, mas também não possui dia fixo. Ela ocorre no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio de primavera no Hemisfério norte e equinócio de outono no Hemisfério sul.

O equinócio é um evento astronômico ligado à inclinação da órbita da Terra em relação ao Sol.

O Carnaval e a Quaresma



A origem da palavra "carnaval" remonta ao latim "carnis levale", que significa "retirar a carne". Esse termo está relacionado ao período que antecede a Quaresma, um período de jejum de 40 dias que termina antes da Páscoa.

Durante o carnaval, as pessoas historicamente celebram com festas e indulgências antes do período de penitência e abstinência que a Quaresma representa para muitos fieis.

Carnaval 2024: quais as datas?



10, 11 e 12 de Fevereiro: Período Pré-Carnaval

13 de Fevereiro: Feriado de Carnaval

14 de Fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas

A Quarta-feira de Cinzas marca o fim do Carnaval e o início da Quaresma na Igreja Católica.

Carnaval 2025: quais as datas?



Em 2025, a terça-feira de Carnaval será em 3 de março, 47 dias antes da Páscoa, em 20 de abril. Os dias de folia devem se estender de 1º a 4 de março de 2025.