Carnaval com data fixa? Entenda proposta do papa Francisco

O religioso indicou que a Igreja Católica poderia aceitar uma data comum para a Páscoa com os cristãos ortodoxos, o que influenciaria nos dias de Carnaval

Um comentário feito pelo papa Francisco ao encerrar missa no último sábado, 25, influenciou questionamentos sobre uma possível união de datas da Páscoa entre católicos e os cristãos ortodoxos. Caso a afirmação seja aceita, as celebrações do Carnaval podem deixar de ser móveis.

Em 2025, os calendários seguidos pela Igreja Católica Apostólica Romana (calendário Gregoriano) e a Igreja Ortodoxa (calendário Juliano) convergem, o que permitirá um feriado conjunto entre os religiosos.