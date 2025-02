Pré-Carnaval de Fortaleza: veja agenda gratuita no Dragão do Mar

Localizado na Praia de Iracema, próximo a polos com grande concentração de público durante o Ciclo Carnavalesco , o Dragão do Mar promove uma programação gratuita com festas, shows e apresentações de blocos durante o mês de fevereiro .

Nos dias 20 e 27, a Praça Verde recebe o Bloco Chão da Praça, que promete agitar o local a partir das 18h30min. Com entrada mediante doação de 1kg de alimento não perecível, os eventos terão participação do bloco Camaleões da Vila, a bateria da Unidos da Cachorra e da banda Os Transacionais.

Um dos destaques do Pré-Carnaval do Dragão do Mar é a realização de eventos para além do equipamento. Neste domingo, 9, a Banda Samba Brasil se apresenta no Poço da Draga a partir das 16 horas. Já no dia 16, é a vez do Bloco Mamão levar alegria e diversão ao local.

Veja como foi: Com Solange Almeida, multidão prestigia estreia do Conjunto Ceará no Pré-Carnaval