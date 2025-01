Pause: secretária da cultura revela planos do carnaval em Fortaleza

Secretária da cultura de Fortaleza, Helena Barbosa compartilha sua visão acerca da política cultural do período, relembra trajetória, e outros temas em Pause

Nesta sexta-feira, 31, o programa de 1 ano de Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a secretária da cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, que assumiu a função com a promessa de fortalecer e descentralizar os investimentos da Prefeitura nos eventos de Pré-Carnaval e Carnaval propriamente dito.



A festa vai acontecer em 20 polos e, neste fim de semana, atrações musicais nacionais chegam aos palcos. Em Pause, a gestora compartilha sua visão acerca da política cultural do período, analisa seu legado como ex-superintendente do Centro Dragão do Mar, relembra sua trajetória de vida, marcada por superação e muito esforço, além de outros assuntos.