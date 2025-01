Dragão do Mar anuncia novo superintendente; conheça Jean Nascimento

Arte-educador e produtor cultural, Jean Nascimento assume superintendência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura após saída de Helena Barbosa / Crédito: Marcos Vieira/Divulgação

Foi anunciado nesta sexta-feira, 3, o novo superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte de Cultura (CDMAC), após saída de Helena Barbosa para a gestão da Secretaria de Cultura de Fortaleza (SecultFor) do governo de Evandro Leitão (PT). Jean Nascimento assume o equipamento cultural por tempo indeterminado a partir deste mês. Conforme a publicação, “a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e o Instituto Dragão do Mar (IDM) deverão anunciar a nova pessoa superintendente em breve”.

Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), Jean atua como assessor da superintendência e colaborador do CDMAC há mais de 20 anos.