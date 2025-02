Com Solange Almeida, multidão prestigia estreia do Conjunto Ceará no Pré-Carnaval

Evento contou com a apresentação da cantora Solange Almeida e atraiu moradores de outros bairros da Capital, aquecendo o comércio da região

Região entrou no circuito carnavalesco sob proposta da Prefeitura de descentralizar o evento . "Para além da economia e da movimentação que traz para essa região, o mais importante é o sentimento de pertencimento das pessoas, delas estarem felizes de fazer parte de uma gestão participativa", disse o prefeito Evandro Leitão (PT), que esteve no momento.

O segundo dia de Pré-Carnaval de Fortaleza , que acontece neste sábado, 1° de fevereiro, é marcado pela estreia do Conjunto Ceará como ponto de folia. Com show da cantora Solange Almeida, festa levou uma multidão de foliões de diversos pontos da Capital ao bairro e aqueceu o comércio local.

Festividade estava marcada para às 17 horas e foi iniciada pelo projeto Numalaje, do coletivo de DJs Lolost, DDzin e Negona, com o sambista Belinho da Silva dando sequência a programação e animando brincantes. A atração mais esperada da noite, no entanto, ficou por conta de Solange Almeida.