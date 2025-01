Reforma da Praça do Dragão do Mar é paralisada após rompimento de contrato com construtora

A reestruturação da praça Almirante Saldanha, localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, está paralisada desde o último mês de dezembro, após a Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP) encerrar o contrato com a empresa que executava a reforma. De acordo com a pasta, a decisão foi tomada mediante avaliação do andamento da obra, que tinha apenas 12% de execução após cinco meses de trabalho.

Parceria entre a SOP e a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), a reforma foi iniciada em julho de 2024 como projeto para revitalizar o espaço de encontros situado no Complexo Dragão do Mar.