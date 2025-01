Pré-Carnaval de Fortaleza: veja agenda gratuita na Estação das Artes

Com eventos gratuitos durante todos os fins de semana de fevereiro , o equipamento cultural traz entre as atrações bandas e blocos carnavalescos queridos pelo público.

Já no domingo, 2, a Estação das Artes reúne os grupos de samba Dom 71 e Samba Kanjerê, a partir das 12 horas.

Pré-Carnaval 2025 de Fortaleza: veja programação de abertura

Outros destaques da programação de fevereiro são as apresentações do Bloco Pra Quem Gosta é Bom, marcado para o dia 8; Carnaval no Inferno, no dia 15, e do Luxo da Aldeia, em 23 de fevereiro.