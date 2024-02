Portela ganha Estandarte de Ouro em 2024

O júri do Estandarte de Ouro elegeu a Portela como a melhor escola do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro 2024. A Portela foi a segunda escola a desfilar no Sambódromo do Rio de Janeiro na noite da última segunda-feira, 12.

A agremiação levou para a avenida “Um defeito de cor”, que ganhou a categoria enredo desta premiação. O samba-enredo 'Um defeito de cor' é inspirado no livro homônimo de Ana Maria Gonçalves, um romance histórico de 952 páginas