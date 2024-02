Silvio Almeida, ministro de Lula, desfilará na Portela interpretando o abolicionista Luiz Gama

Previsão é de que a escola de samba carioca entre na avenida por volta das 23h; No fim de semana, o ministro já desfilou pela Vai-Vai, no Carnaval de São Paulo

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, está entre as presenças marcadas para o desfile da escola de samba Portela, no Carnaval do Rio de Janeiro, entre a noite desta segunda-feira, 12, e a madrugada de terça-feira, 13.

Almeida é um dos nomes que deverá dar vida ao advogado abolicionista Luís Gama durante o desfile na Sapucaí. O ator Lázaro Ramos dividirá o papel com ele.



No fim de semana, o ministro já desfilou por outra escola, a Vai-Vai, no Carnaval de São Paulo. Na ocasião, Almeida estava em um carro alegórico.