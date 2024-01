Milton Nascimento, Gil e Jards Macalé veem show de Paul McCartney

O último show de Paul McCartney no Brasil levou milhares de fãs do eterno Beatle ao estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Ocorrido na noite de sábado, 16, a última apresentação da turnê “Got Back Tour” no País contou com a presença de grandes nomes da música brasileira na plateia.

Curtindo o show junto ao público, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Jards Macalé acompanharam o evento histórico, marcado também pela presença de 66 mil espectadores.

“Minhas companhias da pesada pro show de hoje”, escreveu Bituca em publicação no Instagram na foto ao lados dos músicos.