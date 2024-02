Carnaval 2024: Cortejo Solto na Buraqueira reúne foliões no Benfica neste domingo

Bloco de rua de Fortaleza realiza concentração na rua Paulino Nogueira, ao lado do Centro de Humanidades III, da UFC

Trazendo cores, fantasias, música e reunindo dezenas de foliões, o Cortejo Solto na Buraqueira anima o bairro Benfica, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 11. O bloco de rua realiza concentração na rua Paulino Nogueira, ao lado do Centro de Humanidades III, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O início do cortejo estava previsto para às 10h30min, mas atrasou em virtude das chuvas registradas mais cedo na Capital. A previsão é que o bloco saia com a banda ao som de marchinhas de carnaval a partir das 11h30min, realizando trajeto pelas ruas do bairro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com um dos organizadores do evento, o arquiteto Arthur Costa, o cortejo é um carnaval de rua que se desloca. “É uma alegria e leveza que a gente percebe que o Cortejo traz. Cada bloco tem sua identidade e a nossa é essa”, conta.