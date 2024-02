Carnaval na Gentilândia segue cheio de fantasiados e dançantes

O desenho Thundercats marcou presença no Carnaval da Gentilândia por meio de um grupo de amigos. Crédito: Yuri Allen/O POVO

O Carnaval na Praça João Gentil, popularmente conhecida como Gentilândia, conquistou foliões em meio à trégua das chuvas e a atrações musicais, como a banda Luxo da Aldeia, responsável pela finalização dos festejos. À tarde, a movimentação do local foi tranquila, mas o número de pessoas aumentou à medida que o céu escureceu. Com o repertório mais aguardado da noite, a banda Luxo da Aldeia animou o público atento. “Tocar aqui nos traz uma energia diferente”, afirmaram os integrantes do grupo em interação com as pessoas, que cantavam e pulavam no chão da praça. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A foliã e professora Leuise Furtado, de 28 anos, veio com a família toda assistir ao show, mas esperava que o som estivesse mais alto, já que ela não pôde ficar tão perto do palco com a sua filha.

“Temos uma tradição de Carnaval. Meu pai me levava desde pequena e, hoje, eu trouxe minha filha filhinha de um ano fantasiada de unicórnio”, detalhou. Além da criança, o marido, o pai, a mãe e o irmão de Leuise acompanhavam o show com animação. Camila Mota curtiu a folia fantasiada de "Corote" junto com amigos. Crédito: Yuri Allen/O POVO Uma das primeiras a chegar na praça foi a estudante de Psicologia Camila Mota, de 23 anos, que veio curtir a folia fantasiada de “Corote” junto com amigos de longa data, da época da escola. O grupo quase cancelou os festejos por causa das chuvas. Durante a tarde, Fabiano Brandão e Banda brincaram com a situação chuvosa, para a alegria do público. “Se a chuva pensou que ia parar a gente, não parou não. E o frio foi com Deus”, comentaram no palco. A socialmidia Bárbara Holanda foi fantasiada de "cowgirl do amor". Crédito: Yuri Allen/O POVO Fantasiada de “cowgirl do amor” e com uma maquiagem rosa, a socialmedia Bárbara Holanda, 33, contou que mal esperou a chuva dar uma trégua para começar a se arrumar. “Eu mesma me maquiei para combinar com a fantasia rosa. Aprendi a fazer a maquiagem no YouTube e peguei as inspirações no Pinterest para esse Carnaval”, detalhou.

A contadora Luciana Carine, 35, comentou que sempre vai à Praça João Gentil no Carnaval. Crédito: Yuri Allen/O POVO A contadora Luciana Carine, 35, comentou que sempre vai à Praça João Gentil no Carnaval, mas que o fluxo de pessoas no ano passado estava o triplo do atual, segundo ela. “Mas como tem Luxo da Aldeia, isso aqui ainda vai lotar mais”, disse. O vocalista do bloco Hospício Cultural, Charles Wellington, também curtiu a folia da Gentilândia, depois de se apresentar pela manhã no Benfica. Questionado sobre a chuva, o vocalista disse que não via problema em “agir de acordo com a natureza”. “Foi muito massa”, recordou.

Vocalista do bloco Hospício Cultural, Charles Wellington. Crédito: Yuri Allen/O POVO A música que mais agitou o público na Praça João Gentil foi "Cadê Dalila", da cantora Ivete Sangalo, um ícone do Carnaval, que tocou ontem, 9, no município de Aracati. Os foliões abriram espaço durante a canção e correram de um lado para o outro em êxtase.

Já a cara do Carnaval na Gentilândia é representada por muito sorriso e maquiagens. Apesar de preocupações relacionadas às chuvas, os foliões deixaram os receios de lado e foram curtir a folia.