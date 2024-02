Foliões do Benfica festejam Carnaval após chuvas em Fortaleza

Festa na Praça João Gentil começou com uma hora de atraso, seguirá pela noite e será encerrada com Luxo de Aldeia

Kerginaldo Forte, que trabalha como decorador, disse que não costuma passar seus carnavais na capital cearense, que normalmente escolhe viajar para Recife. “Estava no meu apartamento quando vi a chuva e quase desisti, mas eu disse: ‘não, eu vou me divertir”, contou. Ele chegou ao local às 11h40min e disse estar muito animado, pois tem certeza que “nenhum folião vai desistir de sua folia só por uma chuva”.

A expectativa era de uma movimentação ainda maior na Praça, mas os moradores do bairro viveram, ainda assim, uma tarde muito animada, que pretendem somar a uma noite ainda mais divertida.

Após uma manhã de intensa chuva, a Praça João Gentil — conhecida popularmente como Praça da Gentilândia —, no bairro Benfica, contou com a presença de foliões fiéis na tarde deste sábado, 10. A festa começou com uma hora de atraso por causa da adversidade climática , então as apresentações devem seguir pela noite, finalizadas pela banda Luxo da Aldeia.

Para Wallace Santana, que frequenta bastante o local e considera o Benfica uma tradição do Carnaval de Fortaleza, a quantidade de pessoas não importa tanto, pois é um ambiente sempre divertido. O empresário de 39 anos foi ao local com seus amigos e tinha convicção de que teria uma boa programação mesmo com o atraso. Seu grupo não deixou faltar os guarda-chuvas para qualquer imprevisto.

Marilene Matos, de 40 anos, acordou bem cedo para chegar na Praça e já estava no local às 8 horas da manhã para vender seus produtos antes e durante o festejo. Contudo, a vendedora ambulante contou que só conseguiu começar a movimentar seus produtos depois das 12 horas, e mesmo com o atraso pela chuva, que a desanimou pela manhã, as expectativas positivas continuaram.