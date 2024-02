Carnaval 2024: veja o que funciona em Fortaleza

Bares e restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará informou que cada estabelecimento define seus dias e horários.

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados terão funcionamento normal durante o Carnaval.

Padarias

Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindipan), as padarias terão funcionamento normal no Carnaval.