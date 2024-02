Carnaval de Fortaleza tem 1º dia com Zeca Baleiro e Márcia Felipe

Zeca Baleiro e Márcia Felipe são destaques na programação do 1º dia do Carnaval de Fortaleza 2024; Veja programação

A programação oficial do Carnaval 2024 de Fortaleza começou neste sábado, 10, se dividindo entre oito polos espalhados pela cidade. As principais atrações do dia são Zeca Baleiro e Márcia Felipe que estarão embalando a noite de folia no Aterrinho da Praia de Iracema.

Além dos dois cantores, a DJ Ada Porã abrirá a festa na praia a partir das 17h30, e o encerramento será com a Superbanda, programada para subir no palco a partir das 22h50 da noite.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Carnaval 2024: confira a programação de cidades do Interior e do litoral cearense