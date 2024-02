Carnaval 2024: Veja o que funciona no fim de semana em Fortaleza

Go Bigger - 10h às 22h;

Game Station - 10h30 às 22h;

Aero Jump - 10h30 às 22h;

Iceland - 13h às 21h;

Clube da Estrelinha, piso L3 - 12h às 21h;

Mercadinho São Luiz - 10h às 22h;

Lojas Americanas - 12h às 21h.





RioMar Kenney:

Planet Park - 10h às 22h;



Parque Pop It - 10h às 22h;

Vila Trampolim - 13h às 21h;

Xtreme Air Soft - 14h às 21h;

Smart Fit - 8h às 14h;

Mercadão São Luiz - 7h às 22h;

Clínica Kennedy - 11h às 13h;

Abtran - 11h às 13h.





Grand Shopping Fortaleza

Sábado (10/02) - Funcionamento normal;

Domingo (11/02) - Lojas, quiosques, bancos e clínicas estarão fechados. A praça de alimentação funcionará das 11h às 22h e o cinema a partir das 14h.

Centro Fashion

Sábado (10/02) - Funcionamento normal, de 9 às 19 horas;

Domingo (11/02) - Fechado.

Shopping Giga Mall Messejana

Sábado (10/02): Aberto de 10 às 20 horas;

Domingo (11/02): Fechado.

Terrazo Shopping

Sábado (10/02): Funciona em horário normal.

15h às 17h: Oficina de Máscaras de Carnaval;

Às 17h: banda Pintando o Sete;

Supermercado Guará terá funcionamento normal;

Academia Greenlife: 8h às 16h.

Domingo (11/02): Lojas e quiosques estarão fechados;

Praça de alimentação e as operações de lazer estarão abertas das 11h às 22h;

Academia Greenlife no dia 11 (domingo): 8h às 12h;

Shopping Del Passeo

Sábado (10/02): Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Day Play: 10h às 22h;

Cinema: a partir das 13h;

Caixa Econômica Federal: fechada;

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h;

Via Sorte Loteria: 10 às 20h;

Travelex Confidence:10h às 20h;

Domingo (11/02): Praça de Alimentação: 11h às 22h;

Day Play: 12h às 22h;

Cinema: a partir das 13h;

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h;

Lojas e quiosques: ponto facultativo;

Caixa Econômica Federal: fechada;

Via Sorte Loteria: fechada;

Travelex Confidence: fechada.

Shopping Parangaba

Sábado (10/02): Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Lazer (Game Station): 12h às 22h;

Selfit Academia: 08h às 18h.

Domingo (11/02): Lojas e quiosques: fechados;

Americanas e C&A: 11h às 22h;

Praça de alimentação: 11h às 22h;

Lazer (Game Station): 12h às 22h;

Selfit Academia: 08h às 14h.

Enel Ceará

Fechada durante todo o fim de semana.

Cagece

Realiza atendimentos e manutenções em regime de plantão durante os dois dias na Capital e no interior. As lojas e núcleos de atendimento estarão fechados e retomarão o atendimento na quarta-feira, 14, a partir das 12h.

- Central de Atendimento 0800.275.0195;

- Aplicativo Cagece (disponível para Android e iOS);

- Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.

Centro de Fortaleza

Sábado (10/02): Lojas abertas até às 14 horas;

Domingo (11/02): Fechado.

Farmácias

Não há recomendação da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) para os horários dos estabelecimentos durante o carnaval.

Bares e restaurantes

Cada estabelecimento define seu próprio horário de funcionamento, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Supermercados

De acordo com a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados terão funcionamento normal durante o Carnaval.

Padarias

Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará (Sindipan), as padarias terão funcionamento normal no Carnaval.

Lotéricas

Sábado (10/12): Funcionamento normal

Domingo (11/12) Fechadas.

Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura

Cinema do Dragão

Sábado e domingo (10/02 e 11/02) - Sessões de 13h40 às 20h.

Planetário Rubens de Azevedo

Sábado e domingo (10/02 e 11/02) - Programação às 16h e sessões regulares entre 17h às 19h.

Museu da Cultura Cearense (MCC)

Sábado e domingo (10/02 e 11/02) - Visitação das 14h às 18h.

Equipamentos culturais da Secult em parceria com o Instituto Mirante em Fortaleza

Fechados durante todo o fim de semana.