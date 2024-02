Bloco Chão da Praça e As Gata Pira encerram Pré-Carnaval no Dragão

Os Transacionais se apresentam nesta quinta, 8, encerrando a programação de Pré-Carnaval com o bloco As Gata Pira

Nesta quinta, 8, acontece o último dia de Pré-Carnaval do bloco Chão da Praça comandada pela banda Os Transacionais. A folia vai acontecer no Centro Cultural Dragão do Mar no Espaço Rogaciano Leite Filho, a partir das 20 horas.

Encerrando a agenda deste ano, a 8ª edição, a banda segue até as 23 horas trazendo clássicos da vibrante música brasileira, e neste dia contará com a participação especial do bloco As Gata Pira, liderada por Natasha Faria, Paula Tesser, Soledad, Ilya, Oscar Arruda e Vitoriano, que, que após um ano sabático se reencontram e retornam com alegria.



