TWICE: conheça o grupo que se apresenta em São Paulo nesta semana

Composto por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu, o grupo Twice alcançou sucesso mundial com o lançamento de três álbuns completos, 12 mini-álbuns e oito turnês.

O grupo sul-coreano TWICE se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, com a turnê ‘READY TO BE’ entre os dias 6 e 7 de fevereiro. Os shows fazem parte da primeira passagem das nove jovens pelo Brasil.

Em 20 de outubro de 2015, o Twice debutou com o clipe “Like OOH-AHH”. Atualmente o vídeo já possui quase meio bilhão de visualizações no Youtube. Em 2020, o girlgroup alcançou sua primeira classificação nas paradas Billboard 200 e Artist 100 com seu mini-álbum MORE & MORE.

A qualidade das produções que foi evoluindo e as coreografias fofas e muito fáceis de reproduzir foram a chave do sucesso do grupo. Os refrões das músicas que grudam na cabeça também foram responsáveis pelo destaque das artistas.

Cada integrante tem uma cor para representá-las individualmente. Essa divisão faz com que os fãs utilizem acessórios que remetem a cada uma das integrantes durante o show.

Twice no Brasil: que horas começa o show?

Os shows devem iniciar às 19h30, enquanto os portões abrem às 16h30. O grupo feminino VCHA, formado pela mesma gravadora, fará um show de abertura nos dois dias.

Ambas as apresentações do TWICE em São Paulo acontecerão no Allianz Parque, estádio localizado na Av. Francisco Matarazzo, 1705, no bairro da Água Branca. Essas serão as únicas apresentações do grupo na América do Sul.

