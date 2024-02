Primeira cinebiografia sobre Amy Winehouse ganha trailer; assista

Amy Winehouse faleceu aos 27 anos (Foto de Ben STANSALL / AFP) Crédito: Ben STANSALL / AFP

O primeiro trailer do filme "Back to Black', cinebiografia sobre a ascensão meteórica e morte precoce da cantora britânica Amy Winehouse, foi divulgado nesta segunda, 5. O longa será interpretado por Marisa Abela e vai abordar questões pessoais, como os dramas vivenciados pela cantora durante a gravação do álbum, que a levou ao primeiro lugar nos principais rankings musicais da década de 2000, rendendo-lhe cinco Grammys.

Além de ser contado a partir da perspectiva de Amy, o filme traz um olhar sem apologias da mulher por trás do fenômeno e do relacionamento que inspirou um dos álbuns mais lendários de todos os tempos.

