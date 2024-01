Carnaval 2024: Bloco Chão da Praça volta ao Dragão após 4 anos

Acontece nos dia 1º e 8 de fevereiro, no Centro Cultural Dragão do Mar, o retorno do bloco Chão da Praça, após quatro anos sem a celebração da folia. A festa acontece de forma gratuita no Espaço Rogaciano Leite Filho e será comandada pela banda Os Transacionais às 20 horas.

A ocasião marca a 8ª edição do bloco, que teve a sua última apresentação em 2020, antes da pandemia. Seguindo a tradição, a banda traz para o Pré- Carnaval, clássicos da vibrante música brasileira, com um repertório que relembrando clássicos de Ednardo, Fausto Nilo, Fagner e Petrúcio Maia, além de passar pelo frevo pernambucano e relembrar os hits do trio elétrico de Dodô e Osmar.



