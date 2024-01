No Centro, Luxo da Aldeia dá início ao Pré-Carnaval de Fortaleza

Com homenagem ao cantor, compositor (e arquiteto) cearense Fausto Nilo, grupo se apresenta na Praça do Ferreira

Com quase uma hora de atraso, o Luxo da Aldeia subiu ao palco da Praça do Ferreira, em Fortaleza, no primeiro grito de pré-Carnaval da Capital, nesta sexta-feira, 12.

Marcada para às 18 horas, a apresentação recebeu público aos poucos para a homenagem ao compositor cearense Fausto Nilo, que em 2024 completa 80 anos — daí o tema do show ter sido com o tema "80 Carnavais". Desde cedo, agentes de prevenção estão distribuindo preservativos masculinos e femininos, além de gel lubrificante e orientações para os foliões presentes. A receptividade ao movimento tem sido positiva, até o momento.