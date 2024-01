Pré-Carnaval de Fortaleza: Paulinho da Viola e Araketu se apresentam

Paulinho da Viola, Araketu e Silva estão confirmados no Pré-Carnaval de Fortaleza. O anúncio das atrações foi realizado pelo secretário da Cultura, Elpídio Nogueira, na manhã desta sexta-feira, 12, em coletiva de imprensa no auditório do Paço Municipal.

Os três artistas se apresentam no Aterrinho da Praia de Iracema. O cantor Paulinho da Viola faz show no dia 20 de janeiro. Já a banda Araketu se apresenta no dia 27 de janeiro, enquanto Silva sobe ao palco no dia 3 de fevereiro.

