Pré-Carnaval 2024: circuito de Fortaleza ganha dois novos polos

O Espigão do Náutico e o Centro Cultural Belchior passam a integrar os polos do Pré-Carnaval de Fortaleza. Ao todo, dez locais foram oficializados pela Prefeitura

O Centro Cultural Belchior recebe o bloco Dragões do Ritmo e banda Couros e Metais (19 de janeiro); Malbeck Show e A Turma do Mamão (26 de janeiro); Armando Telles e Vannick Belchior (2 de fevereiro).

O Pré-Carnaval de Fortaleza ganha dois polos em 2024: o Espigão do Náutico , com o projeto Pôr do Sol, e o Centro Cultural Belchior . Ao todo, serão dez polos espalhados pela Cidade.

Já o Espigão do Náutico será palco para a cantora Isabela Serpa no dia 21 de janeiro. As atrações dos dias 28 de janeiro e 4 de fevereiro ainda não foram divulgadas.

A folia continua nos demais polos tradicionais da capital cearense, são eles: Praça do Ferreira, Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas), Mocinha (rua Padre Climério com rua João Cordeiro), Aterrinho da Praia de Iracema, Passeio Público, Parque Rachel de Queiroz, Raimundo do Queijo e Benfica.

A música fica por conta de atrações que unem ritmos como o samba e o axé. Entre os destaques, estão confirmados Paulinho da Viola, Araketu e Silva.

Programação Pré-Carnaval na sexta-feira, 12



Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 - Praia de Iracema)

17 horas - Armando Telles e Banda + Vannick Belchior

Praça do Ferreira (Rua Floriano Peixoto - Centro)

18 horas - Luxo da Aldeia

- Luxo da Aldeia 20 horas - Olodum

Programação Pré-Carnaval no sábado, 13

Praça João Gentil (R. João Gentil, 3335a - Gentilândia)

17 horas - Lorena Lyse e Banda

18h40min - Gabriela Mendes

- Gabriela Mendes 20h20min - Grupo DTF Elétrico

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas - Centro)