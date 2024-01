Carnaval 2024: Criolo, Baby do Brasil e Solange Almeida são confirmados

A Prefeitura de Fortaleza anunciou as atrações do Ciclo Carnavalesco 2024 nesta sexta-feira, 12. Os destaques do Carnaval são os artistas Maria Rita, Criolo, Solange Almeida, Baby do Brasil, Diogo Nogueira, Márcia Fellipe, Zeca Baleiro e Alanzim Coreano.

Os cantores irão se apresentar no Aterrinho da Praia de Iracema. O circuito também terá apresentações de blocos de rua, maracatus e agremiações carnavalescas divididas em oito polos, a exemplo do Benfica, Mercado dos Pinhões e Domingos Olímpio.

De acordo com o secretário de Cultura Elpídio Nogueira, o desejo é de consolidar a "presença de Fortaleza no calendário nacional".